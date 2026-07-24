Πότε να ανησυχήσετε για τυχόν πρησμένους λεμφαδένες

Πότε ένας πρησμένος λεμφαδένας είναι κάτι περισσότερο από μια μικρή λοίμωξη.

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Πότε να ανησυχήσετε για τυχόν πρησμένους λεμφαδένες
ΥΓΕΙΑ
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Το να δείτε ξαφνικά ότι έχει διογκωθεί ένα σημείο στον λαιμό, την μασχάλη ή τη βουβωνική χώρα μπορεί να είναι ανησυχητικό, αλλά οι πρησμένοι λεμφαδένες συνήθως σημαίνουν ότι το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά σε μια λοίμωξη.

Αυτό που έχει σημασία είναι η συνολική εικόνα: πού βρίσκεται ο λεμφαδένας, πώς τον αισθάνεστε, πόσο διαρκεί το πρήξιμο και αν υπάρχουν άλλα συμπτώματα. Κατά κανόνα το πρήξιμο στον λεμφαδένα υποχωρεί καθώς βελτιώνεται η υποκείμενη αιτία (π.χ. λοίμωξη), αλλά κάποιες άλλες αλλαγές χρήζουν άμεσης αξιολόγησης από γιατρό.

Πώς γίνονται αισθητοί συνήθως οι πρησμένοι λεμφαδένες;

Οι λεμφαδένες είναι μικρά φίλτρα του ανοσοποιητικού συστήματος, που βρίσκονται σε όλο το σώμα. Όταν αντιδρούν σε λοίμωξη ή φλεγμονή, μπορεί να μοιάζουν με ευαίσθητους, κινητούς όγκους κάτω από το δέρμα, συχνά στον λαιμό, κάτω από τη γνάθο, τις μασχάλες και τη βουβωνική χώρα.

Αυτοί οι κόμβοι του λεμφικού συστήματος, όταν υπάρχει μια μικρή λοίμωξη στον οργανισμό, εμφανίζονται πρησμένοι συνήθως μαζί με συμπτώματα όπως πονόλαιμο, βήχα, πυρετό ή κοντινό δερματικό πρόβλημα. Συχνά αρχίζουν να συρρικνώνονται μέσα σε 1-2 εβδομάδες, αν και για την πλήρη επιστροφή στο προηγούμενο μέγεθός τους μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Ο πόνος μπορεί να υποστηρίξει μια φλεγμονώδη αιτία, αλλά δεν την επιβεβαιώνει. Ομοίως, ένας ανώδυνος πρησμένος λεμφαδένας δεν είναι αυτόματα καρκινικός.

Ποιοι πρησμένοι λεμφαδένες χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης;

Κλείστε ραντεβού με γιατρό, όταν δεν υπάρχει προφανής εξήγηση για τη διόγκωση ενός λεμφαδένα, αν συνεχίζει να διευρύνεται ή αν δεν έχει αρχίσει να βελτιώνεται μετά από περίπου 2-4 εβδομάδες.

Άλλα ανησυχητικά χαρακτηριστικά:

  • Το εξόγκωμα μοιάζει σκληρό, σαν φτιαγμένο από λάστιχο ή σαν να είναι σταθερό σε ένα σημείο
  • Αρκετοί διευρυμένοι λεμφαδένες σε διαφορετικά μέρη του σώματος
  • Ένας λεμφαδένας που έχει φτάσει πλέον περίπου τα 2 εκατοστά
  • Πρήξιμο πάνω ή κάτω από την κλείδα
  • Ερυθρότητα, έντονος πόνος και ζεστασιά στο σημείο
  • Επίμονος πυρετός, έντονη νυχτερινή εφίδρωση και ανεξήγητη απώλεια βάρους

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα σημάδια ΔΕΝ σημαίνουν ότι υπάρχει καρκίνος. Οι λοιμώξεις και οι ανοσολογικές διαταραχές μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα, αλλά σίγουρα είναι σώφρον να κάνετε μια σωστή εξέταση.

Πότε οι πρησμένοι λεμφαδένες αποτελούν επείγον περιστατικό;

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν το πρήξιμο του αυχένα προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση. Το ταχέως αυξανόμενο πρήξιμο, η σοβαρή ασθένεια, η σύγχυση ή τα σημάδια ότι μια δερματική λοίμωξη εξαπλώνεται απαιτούν επίσης άμεση αξιολόγηση.

Μην περιμένετε για ένα ραντεβού ρουτίνας εάν επηρεάζεται η αναπνοή σας. Το πρόβλημα μπορεί να είναι η πίεση στους αεραγωγούς ή μια σοβαρή υποκείμενη λοίμωξη.

Έχει σημασία η θέση του λεμφαδένα;

Ναι. Κάθε συστάδα λεμφαδένων φιλτράρει/παροχετεύει μια συγκεκριμένη περιοχή, επομένως η τοποθεσία μπορεί να προσφέρει ενδείξεις για την αιτία (π.χ. τύπος λοίμωξης):

  • Οι λεμφαδένες του λαιμού συχνά αντιδρούν σε κρυολογήματα, αμυγδαλίτιδα, ωτίτιδες ή οδοντικά προβλήματα
  • Οι λεμφαδένες της μασχάλης μπορεί να διευρυνθούν μετά από λοίμωξη ή τραυματισμό που αφορά το χέρι ή το στήθος
  • Οι βουβωνικοί λεμφαδένες μπορεί να ανταποκριθούν σε λοιμώξεις ή πληγές που επηρεάζουν τα πόδια ή την περιοχή των γεννητικών οργάνων
  • Οι λεμφαδένες πάνω από την κλείδα εξηγούνται λιγότερο συχνά από συνήθεις λοιμώξεις και γενικά θα πρέπει να εξετάζονται

Το πρήξιμο σε δύο ή περισσότερες ξεχωριστές περιοχές μπορεί να υποδηλώνει λοίμωξη σε ολόκληρο το σώμα, φλεγμονώδη διαταραχή ή ασθένεια που σχετίζεται με το αίμα.

λεμφικο συστημα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένας εμβολιασμός να προκαλέσει πρησμένους λεμφαδένες;

Ναι. Ορισμένα εμβόλια μπορούν να διευρύνουν προσωρινά τους λεμφαδένες, συχνότερα στην μασχάλη και στην ίδια πλευρά με το σημείο της ένεσης. Αναφέρετε τυχόν πρόσφατο εμβολιασμό στον κλινικό σας γιατρό και ζητήστε συμβουλές εάν το πρήξιμο επιμένει ή έχει άλλα ανησυχητικά χαρακτηριστικά.

Μπορεί ένα πρόβλημα με τα δόντια ή το δέρμα να προκαλέσει πρήξιμο σε λεμφαδένα;

Ναι. Ένα μολυσμένο δόντι μπορεί να διευρύνει τους λεμφαδένες κάτω από τη γνάθο ή στον λαιμό, ενώ ένα κόψιμο ή μια δερματική λοίμωξη μπορεί να επηρεάσει τους κοντινούς λεμφαδένες στην μασχάλη ή στη βουβωνική χώρα. Η θεραπεία της αιτίας συνήθως επιτρέπει στον λεμφαδένα να επανέλθει σε κανονική μορφή.

Συμπέρασμα

Οι περισσότεροι πρησμένοι λεμφαδένες είναι προσωρινές αντιδράσεις σε κάποια λοίμωξη. Η ανησυχία είναι πιο δικαιολογημένη όταν ένας λεμφαδένας είναι σκληρός, σταθερός, αναπτυσσόμενος, κοντά στην κλείδα, υπάρχει για αρκετές εβδομάδες ή συνοδεύεται από συστηματικά συμπτώματα.

Η δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση απαιτεί επείγουσα φροντίδα. Διαφορετικά, το επίμονο ή ανεξήγητο πρήξιμο θα πρέπει να εξετάζεται παρά να αυτοδιαγιγνώσκεται.

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