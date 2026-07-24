Σε δίκη Δρουσιώτης και «Σάντη» στην Κύπρο – Μυλωνάκης: Η αλήθεια βρίσκει πάντα το δρόμο της

Snapshot Ο γενικός εισαγγελέας στην Κύπρο άσκησε ποινική δίωξη κατά του Μακάριου Δρουσιώτη και της «Σάντη» για 101 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πλαστογραφία και δημοσίευση ψευδών ειδήσεων.

Η υπόθεση «Σάντη» θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης χαρακτήρισε τη δίωξη αντιπερισπασμό στην υπόθεση Videogate.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης τόνισε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί μόνο μέσα από τα δικαστήρια και όχι μέσω κοινωνικών δικτύων ή πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Η υπόθεση επισημαίνει την ανάγκη για αποδείξεις και υπευθυνότητα στην αναπαραγωγή καταγγελιών και πληροφοριών. Snapshot powered by AI

Δίωξη σε βάρος δύο ατόμων άσκησε ο γενικός εισαγγελέας στην Κύπρο για την υπόθεση «Σάντη», έπειτα από μελέτη του υλικού που διαβιβάστηκε από την αστυνομία.

Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα τα δύο πρόσωπα στα οποία ασκήθηκαν ποινικές διώξεις είναι ο Μακάριος Δρουσιώτης και η επονομαζόμενη «Σάντη».

Το κατηγορητήριο, περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης, σε ανάρτησή του στα social media, ισχυρίζεται πως η δίωξη σε βάρος του «αποτελεί αντιπερισπασμό» για την υπόθεση Videogate.

«Η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με hashtags»

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Γιώργος Μυλωνάκης αναδημοσίευσε ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια που αναφέρει:

«Για εβδομάδες, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε στο στόχαστρο μιας οργανωμένης εκστρατείας σπίλωσης. Κατηγορήθηκε, διασύρθηκε και δικάστηκε από ορισμένους στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ακόμη μιλήσει η Δικαιοσύνη.

Εκείνοι που παρουσίαζαν ως αδιαμφισβήτητες «αποδείξεις» όσα κυκλοφορούσαν, σήμερα οφείλουν τουλάχιστον να σιωπήσουν και να αναλογιστούν την ευθύνη τους.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο είναι αποκαλυπτικές. Ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε ποινική υπόθεση με 101 κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση. Η υπόθεση οδηγείται πλέον ενώπιον του Κακουργιοδικείου, εκεί όπου αποδίδεται δικαιοσύνη: στις δικαστικές αίθουσες και όχι στα λαϊκά δικαστήρια των κοινωνικών δικτύων.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν κρύφτηκε ποτέ. Δεν απάντησε με κραυγές, ούτε επένδυσε στην ένταση. Εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, γνωρίζοντας ότι η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Η υπόθεση αυτή ας αποτελέσει ένα μάθημα για όλους. Για όσους έσπευσαν να υιοθετήσουν καταγγελίες χωρίς αποδείξεις. Για όσους αναπαρήγαγαν ισχυρισμούς χωρίς την παραμικρή επιβεβαίωση. Και για όσους πίστεψαν ότι η συκοφαντία μπορεί να υποκαταστήσει την αλήθεια.

Η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με hashtags, τηλεοπτικούς τίτλους ή πολιτικές σκοπιμότητες. Λειτουργεί με στοιχεία, αποδείξεις και νόμους.

Και στο τέλος, όσο θόρυβο κι αν προκαλεί το ψέμα, η αλήθεια βρίσκει πάντα τον δρόμο της».

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