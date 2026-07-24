Άγιο Όρος: Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχο - Τραυματίστηκε ελαφρά ο κυβερνήτης

Στο σκάφος δεν υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες

Ελένη Ευστρατίου

Άγιο Όρος: Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχο - Τραυματίστηκε ελαφρά ο κυβερνήτης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Επαγγελματικό τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχο στο Άγιο Όρος, με μόνο επιβαίνοντα τον κυβερνήτη.
  • Ο κυβερνήτης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας Καρυών.
  • Το σκάφος ανελκύστηκε με γερανό και απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την έκδοση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.
  • Το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
  • Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση από την πρόσκρουση.
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Επαγγελματικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχο τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 24/7, στο Άγιο Όρος.

Το Λιμενικό ενημερώθηκε για το συμβάν και έσπευσε με περιπολικό σκάφος έξω από τον «Αρσανά» στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Από την πρόσκρουση, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος βρισκόταν μόνος εκείνη την ώρα, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καρυών για ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, το σκάφος ανελκύστηκε με γερανό ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Σημειώνεται ότι το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους διενεργεί προανάκριση, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους για περιστατικό πρόσκρουσης ενός επαγγελματικού – τουριστικού (Ε/Π-Τ/Ρ) σκάφους σε βράχο έξωθεν του «ΑΡΣΑΝΑ» της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος.

Στο σημείο έσπευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε το σκάφος στο οποίο επέβαινε μόνο ο ημεδαπός κυβερνήτης του.

Ο ανωτέρω, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά κατά το συμβάν, παρελήφθη και μεταφέρθηκε με το ΠΛΣ στο λιμάνι της Δάφνης και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Καρυών για ιατρικές εξετάσεις.

Το Ε/Π-Τ/Ρ ανελκύστηκε επιτυχώς με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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