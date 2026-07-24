Άγιο Όρος: Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχο - Τραυματίστηκε ελαφρά ο κυβερνήτης

Snapshot Επαγγελματικό τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχο στο Άγιο Όρος, με μόνο επιβαίνοντα τον κυβερνήτη.

Ο κυβερνήτης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας Καρυών.

Το σκάφος ανελκύστηκε με γερανό και απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την έκδοση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.

Το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση από την πρόσκρουση. Snapshot powered by AI

Επαγγελματικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχο τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 24/7, στο Άγιο Όρος.

Το Λιμενικό ενημερώθηκε για το συμβάν και έσπευσε με περιπολικό σκάφος έξω από τον «Αρσανά» στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Από την πρόσκρουση, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος βρισκόταν μόνος εκείνη την ώρα, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καρυών για ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, το σκάφος ανελκύστηκε με γερανό ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Σημειώνεται ότι το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους διενεργεί προανάκριση, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους για περιστατικό πρόσκρουσης ενός επαγγελματικού – τουριστικού (Ε/Π-Τ/Ρ) σκάφους σε βράχο έξωθεν του «ΑΡΣΑΝΑ» της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος.

Στο σημείο έσπευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε το σκάφος στο οποίο επέβαινε μόνο ο ημεδαπός κυβερνήτης του.

Ο ανωτέρω, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά κατά το συμβάν, παρελήφθη και μεταφέρθηκε με το ΠΛΣ στο λιμάνι της Δάφνης και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Καρυών για ιατρικές εξετάσεις.

Το Ε/Π-Τ/Ρ ανελκύστηκε επιτυχώς με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Διαβάστε επίσης