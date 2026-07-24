Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Ραψάνη - Λάρισα

Snapshot Η κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισα - Ραψάνη αποκαταστάθηκε περίπου μία ώρα μετά τη διακοπή λόγω φωτιάς.

Η αμαξοστοιχία 1599, με 120 επιβάτες, παρέμεινε στον Σταθμό Ευαγγελισμός για 54 λεπτά μέχρι να σβήσει η φωτιά.

Διακόπηκε η ηλεκτροδρότηση στο τμήμα, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα.

Η αμαξοστοιχία 1599 αναχώρησε από τον Σταθμό Ευαγγελισμός με καθυστέρηση 54 λεπτών. Snapshot powered by AI

Κατά τις 17:30 ώρα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο, στο τμήμα Λάρισα - Ραψάνη, η οποία είχε διακοπεί για περίπου μία ώρα λόγω φωτιάς, σύμφωνα με την Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία 1599 που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη προς την Έδεσσα, αναγκάστηκε να σταματήσει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ευαγγελισμός, μέχρι να σβήσει η φωτιά. Παράλληλα, διακόπηκε και η ηλεκτροδρότηση, ενώ καθυστερήσεις δημειώθηκαν στα δρομολόγια της γραμμής Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα.

Η Hellenic Train ενημέρωσε σε ανακοίνωση ότι «η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 (Θεσσαλονίκη - Λάρισα) αναχώρησε από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ευαγγελισμός με καθυστέρηση 54 λεπτών».

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