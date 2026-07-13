Ιστιοφόρο προσάραξε στη Λήμνο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για την αποκόλλησή του

Snapshot Ένα ιστιοφόρο με πολωνική σημαία προσάραξε στον όρμο Παλαιοκάστρου στη Λήμνο, με έναν επιβάτη καλά στην υγεία του.

Στην περιοχή κατευθύνεται ναυαγοσωστικό σκάφος και έχει κληθεί ιδιώτης δύτης για υποστήριξη.

Οι Αρχές παρακολουθούν την επιχείρηση για να αποφευχθούν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και περαιτέρω ζημιές.

Θα διερευνηθούν τα αίτια της προσάραξης για να βελτιωθούν τα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης. Snapshot powered by AI

Ένα ιστιοφόρο σκάφος με πολωνική σημαία προσάραξε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Παλαιοκάστρου, στη βορειοανατολική πλευρά της Λήμνου. Στο σκάφος βρισκόταν ένας αλλοδαπός επιβάτης, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού, κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία αλιευτικά σκάφη, εκ των οποίων σε ένα επιβαίνει στέλεχος του Λιμενικού Σώματος για την επίβλεψη και συντονισμό των ενεργειών. Παράλληλα, στην περιοχή κατευθύνεται ναυαγοσωστικό σκάφος, ενώ έχει κληθεί και ιδιώτης δύτης για την υποστήριξη της επιχείρησης αποκόλλησης.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της επιχείρησης, με στόχο την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και την αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ή περαιτέρω ζημιών στο σκάφος. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή με ένταση 4 μποφόρ αποτελούν παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των ενεργειών διάσωσης.