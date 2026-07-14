Ιστιοπλοΐα: Στην κορυφή του κόσμου με 30 μετάλλια η Ελλάδα στην κατηγορία 420

Οι Έλληνες αθλητές και οι αθλήτριες ανέδειξαν τη χώρα ως την κορυφαία του κόσμου και απέκτησαν το βραβείο «Francis Mouvet»

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Ιστιοπλοΐα: Στην κορυφή του κόσμου με 30 μετάλλια η Ελλάδα στην κατηγορία 420
Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Ελλάδα κατέλαβε την κορυφαία θέση κόσμο στην κατηγορία ιστιοπλοΐας 420 με συνολικά 30 μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Γαλλία.
  • Στην κατηγορία ανδρών-μεικτό, τα τρία μετάλλια της γενικής κατάταξης κατέληξαν σε ελληνικά πληρώματα μετά από 10 ιστιοδρομίες με 147 συμμετοχές.
  • Οι ελληνικές ομάδες κατέκτησαν πολλές διακρίσεις και σε άλλες υποκατηγορίες, όπως στα 420 γυναικών, U17, U15, καθώς και στις κατηγορίες άνδρες, γυναίκες και mixed.
  • Η Δανάη Γιαννούλη κατέλαβε την 7η θέση στην κατηγορία U19 γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior στην Ισπανία με 16 ιστιοδρομίες και 62 συμμετοχές.
  • Η επιτυχία της ελληνικής ιστιοπλοΐας αποδίδεται στη συνεργασία αθλητών, προπονητών, ομίλων και της Ομοσπονδίας.
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Με συνολικά 30 μετάλλια έφυγε η Ελληνική αποστολή από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας 420, το οποίο έγινε στη Γαλλία.

Οι Έλληνες αθλητές και οι αθλήτριες ανέδειξαν τη χώρα ως την κορυφαία του κόσμου και απέκτησαν το βραβείο «Francis Mouvet».

Εδώ και αρκετά χρόνια, άλλωστε, η Ελλάδα είναι από τις κορυφαίες δυνάμεις της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας στις κατηγορίες της Ανάπτυξης και ο εκπληκτικός απολογισμός των μεταλλίων στη Γαλλία ήταν η επιβράβευση της πολύ σκληρής δουλειάς που γίνεται από τους ιστιοπλόους μας με τους προπονητές τους, τους ομίλους τους και την Ομοσπονδία.

Και τα τρία μετάλλια πήγαν στην Ελλάδα

Στην κατηγορία ανδρών-μεικτό έλαβαν μέρος 147 σκάφη και τα τρία μετάλλια στη γενική κατάταξη ήταν ελληνικά! Μετά από 10 ιστιοδρομίες το χρυσό κατέκτησαν οι Ιάσων Παναγόπουλος – Φεβρωνία Μπουζάνα, το ασημένιο οι Σωκράτης Χαμαριάς – Ιάσων Ξύπας και το χάλκινο οι Ιωάννης Τουρνής – Κυριάκος Ζαπονίδης.

Οι υπόλοιπες διακρίσεις

Οι Ι. Παναγόπουλος- Φ. Μπουζάνα κατέκτησαν το χρυσό και στην κατηγορία mixed.

Στα 420 γυναικών οι Αθηνά Σουλιώτη – Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μεταξύ 49 σκαφών!

Στην κατηγορία U17 τα οκτώ στα 10 πρώτα σκάφη των 108 πληρωμάτων που έτρεξαν επίσης 10 ιστιοδρομίες ήταν ελληνικά και σάρωσαν τα μετάλλια!

Στη γενική βαθμολογία το χρυσό κατέκτησαν οι Φαίδρα Τσουλφά – Λυδία Ναχαμούλη, το ασημένιο οι Αγις Χρήστος Αγγελόπουλος - Γεώργιος Μάνδηλας και το χάλκινο οι Φίλιππος Πορτοσάλτε - Ανδρέας Ψωμιάδης.

Στις γυναίκες την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Φ. Τσουλφά - Λ. Ναχαμούλη και τη δεύτερη οι Άννα Μαρία Μακρή- Βεσελίνα Τρότσκου.

Στους άνδρες το χρυσό κατέκτησαν οι Αγις Χρήστος Αγγελόπουλος - Γεώργιος Μάνδηλας και το ασημένιο οι Φίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης.

Στο mixed το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Χρυσούλα Κανέλλου Κοκκινάκη – Κωνσταντίνος Σουρλατζής και το ασημένιο οι Δημήτρης Σπονδυλίδης – Μαρία Πεταχίδου.

Τέλος, στα U15 οι Οδυσσέας Δέτσης - Νικόλαος Δραβίλλας ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

7η η Γιαννούλη στο Παγκόσμιο IQFOiL

Πολύ καλά πήγε και η Δανάη Γιαννούλη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior της Ισπανίας.

Στην κατηγορία U19 γυναικών η Ελληνίδα ιστιοπλόος πραγματοποίησε θαυμάσια εμφάνιση και μετά από σκληρό αγώνα 16 ιστιοδρομιών κατέλαβε την 7η θέση σε σύνολο 62 σκαφών.

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