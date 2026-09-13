«Χτύπημα» στα καρτέλ στην Καραϊβική: Έφοδος του ναυτικού σε ψαράδικο με 1,6 τόνους κοκαΐνης

Στη σύλληψη τεσσάρων ναυτικών και στην κατάσχεση φορτίου 1,6 τόνων κοκαΐνης προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ονδούρας στα ανοικτά της Καραϊβικής, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης στη θάλασσα.

Η επιχείρηση εκτυλίχθηκε στα ανοικτά του βορειοανατολικού νομού Γκράσιας α Διός, όπου μονάδες του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας εντόπισαν και αναχαίτισαν ύποπτο αλιευτικό σκάφος. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εισαγγελίας, στο εσωτερικό του πλεούμενου βρέθηκαν στοιβαγμένες 55 σακούλες γεμάτες με ναρκωτικά, ενώ συνελήφθησαν και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος, όλοι τους υπήκοοι Ονδούρας. Το παράνομο φορτίο και οι συλληφθέντες μεταφέρονται αεροπορικώς υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, χωρίς οι αρχές να έχουν αποσαφηνίσει ακόμη την ακριβή χώρα προέλευσης της παρτίδας.

Η νέα αυτή αναχαίτιση αποτυπώνει την πίεση που δέχεται η Κεντρική Αμερική ως βασικός θαλάσσιος διάδρομος διακίνησης. Τα φορτία ξεκινούν από τις χώρες παραγωγής της Λατινικής Αμερικής με προορισμό τη μαύρη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές διωκτικές αρχές, οι κατασχέσεις κοκαΐνης στην επικράτεια της Ονδούρας έχουν ήδη ξεπεράσει τους 6 τόνους από την αρχή του τρέχοντος έτους.

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