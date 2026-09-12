Σύλληψη 31χρονου στον Πειραιά με περισσότερα από 415 γραμμάρια κοκαΐνης

Snapshot Κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια βρέθηκαν δύο πολεμικά φυσίγγια 7,62 χιλιοστών στην κατοικία του στην Αθήνα.

Σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών και όπλων σε βάρος του συλληφθέντα.

Η κοκαΐνη θα εξεταστεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τα φυσίγγια από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Την υπόθεση διερευνά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές στον Πειραιά, μετά από έλεγχο σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών.

Κατά τον έλεγχο στον 31χρονο εντοπίστηκε μία συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 415 γραμμαρίων, καθώς και δεύτερη συσκευασία που περιείχε ακόμη 0,5 γραμμάριο της ίδιας ουσίας. Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της προανάκρισης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του στην Αθήνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο πολεμικά φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών.

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Την υπόθεση διερευνά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Η κοκαΐνη θα εξεταστεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τα φυσίγγια θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακό έλεγχο.