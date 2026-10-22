Market Pass 2026: Χρήματα πριν από τα Χριστούγεννα – Ποιοι θα πάρουν έως 1.000 ευρώ

Οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα στον Νοέμβριο, με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης

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Market Pass 2026: Χρήματα πριν από τα Χριστούγεννα – Ποιοι θα πάρουν έως 1.000 ευρώ
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  • Η πρώτη πληρωμή του Market Pass 2026 αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ για ορισμένους δικαιούχους λόγω αναδρομικών.
  • Το πρόγραμμα στοχεύει σε ευάλωτα νοικοκυριά για να μειώσει το κόστος αγορών τροφίμων μέσω voucher με μέση μηνιαία αξία 60 ευρώ.
  • Δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για τους δικαιούχους που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.
  • Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία και λαϊκές αγορές, δίνοντας ελευθερία επιλογής τροφίμων στους δικαιούχους.
  • Οι τελικές λεπτομέρειες και τα κριτήρια ένταξης θα οριστικοποιηθούν με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης μέσα στον Νοέμβριο.
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του νέου Market Pass 2026, με την πρώτη πληρωμή να σχεδιάζεται πριν από τα Χριστούγεννα και ορισμένους δικαιούχους να αναμένεται να λάβουν σημαντικά αυξημένα ποσά, εξαιτίας των αναδρομικών που προβλέπει το πρόγραμμα.

Η οικονομική ενίσχυση θα κατευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση από τις αγορές τροφίμων και βασικών ειδών διατροφής. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, η μέση μηνιαία αξία του voucher θα ανέρχεται στα 60 ευρώ, ενώ η πρώτη καταβολή ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα στον Νοέμβριο, με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή της ενίσχυσης πριν από τις γιορτές, ώστε τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να έχουν πρόσθετη στήριξη κατά την εορταστική περίοδο.

Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαίωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του προγράμματος κατά τη συνάντησή της, στις 16 Οκτωβρίου, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρο Καφούνη.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, θα είναι σημαντικά αυξημένη και στόχος μας είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Έτσι στηρίζουμε τους πολίτες που το έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα τονώνουμε την τοπική αγορά την περίοδο των γιορτών».

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής. Αυτή αναμένεται να καθοριστεί με την υπουργική απόφαση που προγραμματίζεται να εκδοθεί τον Νοέμβριο.

Ποιοι δικαιούχοι μπορεί να λάβουν έως 1.000 ευρώ

Το στοιχείο που διαφοροποιεί το νέο Market Pass είναι η πρόβλεψη για αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης.

Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη πληρωμή δεν θα περιοριστεί απαραίτητα στο ποσό ενός μήνα, αλλά θα μπορεί να περιλαμβάνει και ενισχύσεις που αντιστοιχούν σε προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Έτσι, ενώ η μέση μηνιαία επιδότηση υπολογίζεται σε 60 ευρώ, το αρχικό ποσό για ορισμένα νοικοκυριά εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει κοντά στα 1.000 ευρώ.

Ωστόσο, τα 1.000 ευρώ δεν αποτελούν οριζόντιο επίδομα για όλους τους δικαιούχους. Το τελικό ύψος της οικονομικής βοήθειας θα εξαρτηθεί από τα κριτήρια ένταξης, τη σύνθεση του νοικοκυριού και τον τρόπο υπολογισμού των αναδρομικών, όπως θα προσδιοριστούν στο επίσημο πλαίσιο εφαρμογής.

Επομένως, μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τα συγκεκριμένα ποσά παραμένουν εκτιμήσεις και όχι οριστικοποιημένες καταβολές.

Χρειάζεται αίτηση για το Market Pass 2026;

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις του νέου προγράμματος αφορά τη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν σχεδιάζεται να απαιτηθεί ξεχωριστή αίτηση για όσους εντάσσονται στο πρόγραμμα μέσω του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο ήταν παλαιότερα γνωστό ως Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Η διαδικασία αναμένεται να συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα χορήγησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα να καλυφθούν και νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Τα ακριβή εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως και τυχόν πρόσθετες διαδικασίες για άλλες κατηγορίες ωφελουμένων, θα αποσαφηνιστούν με τις επίσημες αποφάσεις.

Η νέα ενίσχυση θα χορηγείται με τη μορφή voucher, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιείται για την αγορά τροφίμων από επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία και λαϊκές αγορές.

Η βασική διαφορά σε σχέση με παλαιότερες μορφές επισιτιστικής βοήθειας είναι ότι οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα τρόφιμα που χρειάζονται, αντί να παραλαμβάνουν προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ενισχυθεί η αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών, αλλά και να στηριχθούν οι τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

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