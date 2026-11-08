Χαλκιδική: Στον Ταξιάρχη φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο έλατο της χώρας

Το χωριό του Ταξιάρχη θα στείλει φέτος περίπου 32.000 έλατα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Ελένη Ευστρατίου

Χαλκιδική: Στον Ταξιάρχη φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο έλατο της χώρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.
  • Το χωριό θα προμηθεύσει φέτος περίπου 32.000 έλατα σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας την τοπική παραγωγή και οικονομία.
  • Η εκδήλωση περιλάμβανε τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και φορέων, καθώς και την παρουσία σημαντικών τοπικών αρχών και εκπροσώπων.
  • Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού τόνισε τη συμβολική αξία του ελάτου ως πηγή φωτός, χαράς και ελπίδας για τις οικογένειες σε όλη τη χώρα.
  • Η φωταγώγηση έγινε την παραμονή του πολιούχου του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ενισχύοντας το συμβολισμό της εκδήλωσης.
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Φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελλάδας, στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, τον τόπο που προμηθεύει με έλατα όλη τη χώρα.

Δίνοντας το σήμα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου, το χωριό του Ταξιάρχη στόλισε και φώτισε ένα έλατο 15 μέτρων στην πλατεία του χωριού, το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία την παραμονή του πολιούχου του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, για να παρακολουθήσει την εορταστική εκδήλωση που έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για την χριστουγεννιάτικη περίοδο στη χώρα.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Πολυγύρου ανέλαβε να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα, χαρίζοντας όμορφες στιγμές στους παρευρισκόμενους. Εκτός από τον δήμο Πολυγύρου συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος «Χολομών», ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών, «αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τον τόπο και η διάθεση προσφοράς μπορούν να δημιουργήσουν ξεχωριστές στιγμές» όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου Πολυγύρου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευαγγελία Ασβεστά, οι Αντιδήμαρχοι Νικολέτα Διαμαντουλάκη, Λευτέρης Ταρκάσης, Γιάννης Λελεγιάννης και Βασίλης Φαρδογιάννης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταξιάρχη, Γιάννης Ξάκης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και του Τουριστικού Οργανισμού, Γρηγόρης Τάσιος, καθώς και ο Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, Νίκος Μπλόσκας.

Φέτος, περίπου 32.000 έλατα από τον Ταξιάρχη θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας τη μαγεία των Χριστουγέννων στα σπίτια χιλιάδων οικογενειών και στηρίζοντας παράλληλα την τοπική παραγωγή και τους ανθρώπους του τόπου.

«Ας κρατήσουμε μια εικόνα στο μυαλό μας. Ένα δέντρο από τον Ταξιάρχη, που φωτίζει μια πλατεία, ένα σαλόνι, ένα παιδικό βλέμμα, κάπου στην Ελλάδα. Αυτό είναι το δώρο του τόπου μας: λίγο φως, λίγη χαρά, λίγη ελπίδα, τη στιγμή που όλοι τα έχουμε ανάγκη», όπως είπε ο Αντιδημάρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Γιάννης Λελεγιάννης στον χαιρετισμό του.

«Οι Αρχάγγελοι είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού, αυτοί που φέρνουν το μήνυμα. Ίσως γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο χριστουγεννιάτικο φως της Ελλάδας ανάβει εδώ, στη Σύναξη των Αρχαγγέλων. Απόψε ο Ταξιάρχης γίνεται κι αυτός αγγελιοφόρος και στέλνει σε όλη τη χώρα το μήνυμα ότι έρχονται Χριστούγεννα. Καλές γιορτές, με υγεία, χαρά, αγάπη και δύναμη!»

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