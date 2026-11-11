Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος που αναζητούσαν οι ελβετικές Αρχές για διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης

Snapshot Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 51χρονος Τούρκος, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση κοκαΐνης, μετά από αίτημα έκδοσης των Ελβετικών Αρχών.

Ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε από το 2019 σε δίκτυο εμπορικών εταιρειών που διευκόλυνε τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην Ευρώπη.

Υποστηρίζει εγκληματικές οργανώσεις στη Λατινική Αμερική, κυρίως στον Ισημερινό, που εμπλέκονται στη μεταφορά κοκαΐνης.

Ο ρόλος του περιλάμβανε την οργάνωση εταιρειών, πρόσληψη μελών, συντονισμό διοικητικών δραστηριοτήτων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από το 2019 έχουν κατασχεθεί συνολικά 21 τόνοι κοκαΐνης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα. Snapshot powered by AI

Ένας 51χρονος Τούρκος, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές της Ελβετίας, συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (10/11) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, δυνάμει αιτήματος έκδοσης, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 51χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από συλλογή, επεξεργασία και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς και εκτεταμένες αναζητήσεις.

Σύμφωνα με το αίτημα έκδοσης των Αρχών Ελβετίας, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι, τουλάχιστον από το 2019, συμμετέχει ως μέλος σε ανεξάρτητη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και εμπλέκεται στη διευκόλυνση της μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, μέσω δικτύου εμπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, φέρεται να υποστηρίζει, από το 2019, μία ή περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Λατινική Αμερική, ιδίως στον Ισημερινό, οι οποίες συμμετέχουν στην οργάνωση και τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο ρόλος που του αποδίδεται αφορά:

Τον σχεδιασμό και την οργάνωση της δημιουργίας και της λειτουργίας δικτύου εταιρειών, καθώς και την πρόσληψη προσώπων ως μελών ή υποστηρικτών εγκληματικής οργάνωσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διευκόλυνση της εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Την υποστήριξη της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης μέσω του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του συντονισμού διοικητικών δραστηριοτήτων, καθώς και της δραστηριοποίησής του μέσω εμπορικών εταιρειών.

Την διευκόλυνση της διοχέτευσης χρημάτων εγκληματικής προέλευσης σε υφιστάμενη εταιρική δομή, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα έκδοσης των Αρχών Ελβετίας, από το 2019 έχουν κατασχεθεί συνολικά 21 τόνοι κοκαΐνης, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί και περαιτέρω αποστολές κοκαΐνης.

Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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