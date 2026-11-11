Αναστάτωση στην Πάτρα: Γυναίκα φώναζε για βοήθεια από το μπαλκόνι, συνελήφθη άνδρας

Snapshot Γυναίκα στην Πάτρα φώναζε για βοήθεια από το μπαλκόνι της οικίας της.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα μετά τις φωνές της γυναίκας.

Συνελήφθη ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους της γειτονιάς. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αναστάτωσε πριν από λίγο γειτονιά της Πάτρας, στην οδό Κορίνθου και Ιεροθέου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι οικίας και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με αστυνομικούς να φτάνουν γρήγορα στο σημείο. Κατά την επέμβασή τους συνελήφθη ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, με τους περίοικους να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της αστυνομικής επιχείρησης.

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