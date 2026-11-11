Περιπετειώδης σύλληψη Έλληνα στην Αλβανία: Άφησε βαλίτσα με  χασίς στο αεροδρόμιο

Snapshot Συνελήφθη 51χρονος Έλληνας στο αεροδρόμιο των Τιράνων με βαλίτσα που περιείχε 24,5 κιλά κάνναβης.

Ο άνδρας εγκατέλειψε τη βαλίτσα πριν τον αστυνομικό έλεγχο και προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αρχές εντόπισαν τη βαλίτσα με δύο συσκευασίες χασίς και ταυτοποίησαν τον κατόχο της.

Η σύλληψη έγινε σε κεντρικό δρόμο των Τιράνων μετά από έρευνα των αλβανικών αρχών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και η ποσότητα της κάνναβης κατασχέθηκε. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 51χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο αεροδρόμιο Τιρράνων ο οποίος εντοπίστηκε να έχει μία βαλίτσα στην κατοχή του η οποία περιείχε 24,5 κιλά κάνναβης.

Η σύλληψη μάλιστα ήταν περιπετειώδης καθώς ο άνδρας εγκατέλειψε την βαλίτσα στο αεροδρόμιο των Τιράνων πριν ολοκληρωθεί ο αστυνομικός έλεγχος και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην βαλίτσα δύο συσκευασίες με χασίς συνολικού βάρους 24,5 κιλών.

Ακολούθησε έρευνα για την ταυτοποίηση του κατόχου της αποσκευής. Οι αλβανικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον 51χρονο σε κεντρικό δρόμο των Τιράνων και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ η ποσότητα της κάνναβης κατασχέθηκε.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, το αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου και οι τελωνειακές αρχές.

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