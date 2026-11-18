Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis», μια νέα πρωτοβουλία που επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τη σωματική δραστηριότητα.

Με κεντρικό μήνυμα «άφησε πίσω ό,τι σε κρατάει κάτω», η πρωτοβουλία αναδεικνύει ότι η άσκηση δεν αποτελεί προνόμιο των επαγγελματιών αθλητών ή όσων διαθέτουν συγκεκριμένη φυσική κατάσταση. Αντίθετα, μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινότητα κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως ηλικίας, δυνατοτήτων ή αναπηρίας.

Από τον πρωταθλητισμό στην καθημερινή άσκηση

Ο Νίκος Γκάλης έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Για πολλές γενιές Ελλήνων, δεν αποτελεί μόνο έναν από τους κορυφαίους αθλητές που ανέδειξε η χώρα, αλλά και ένα διαχρονικό σύμβολο επιμονής, προσπάθειας και αφοσίωσης.

Σε αυτή την προσπάθεια, ο Νίκος Γκάλης αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Έχοντας εμπνεύσει γενιές μέσα από την πορεία του στα γήπεδα, γίνεται πλέον πρεσβευτής ενός μηνύματος που ξεπερνά τα όρια του αγωνιστικού αθλητισμού: η κίνηση μπορεί να μας συνοδεύει σε κάθε στάδιο της ζωής.

Η φιλοσοφία του «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» βασίζεται σε μια απλή παραδοχή: για να αποκομίσει κανείς τα οφέλη της άσκησης, δεν χρειάζεται να κυνηγά ρεκόρ ή αθλητικές διακρίσεις.

Ένας περίπατος, μια ομαδική δραστηριότητα ή η απόφαση να κινηθεί κάποιος περισσότερο μέσα στην ημέρα μπορούν να αποτελέσουν την αρχή μιας πιο ενεργής καθημερινότητας.

Άλλωστε, τα εμπόδια που κρατούν πολλούς ανθρώπους μακριά από την άσκηση δεν είναι πάντα σωματικά. Η έλλειψη κινήτρου, η απουσία παρέας ή οι δυσκολίες προσβασιμότητας συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά. Η νέα πρωτοβουλία επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της υπέρβασης αυτών των εμποδίων και της δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών συμμετοχής.

Μια πρωτοβουλία με ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα

Το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» δεν εστιάζει αποκλειστικά στη σωματική υγεία. Αναδεικνύει παράλληλα τη συμβολή της άσκησης στην ψυχική ευεξία, την κοινωνικοποίηση και τη σύνδεση των ανθρώπων.

Η νέα συνεργασία εντάσσεται στη διαχρονική παρουσία της ΔΕΗ στον αθλητισμό, μέσα από χορηγίες σημαντικών διοργανώσεων, τη στήριξη εθνικών ομάδων και την υποστήριξη δράσεων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη.

Οι επιμέρους δράσεις του «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» πρόκειται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, δίνοντας συνέχεια σε μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να κάνει την άσκηση πιο προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους.

Γιατί, τελικά, το σημαντικότερο δεν είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει κανείς, αλλά να έχει την ευκαιρία να κάνει το πρώτο βήμα.

Περισσότερες πληροφορίες: dei-nogravity.gr