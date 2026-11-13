Πουλήθηκε σε πόσο.... μαμούθ το φωτόσπαθο του Darth Vader σε δημοπρασία

Οι δημοπράτες εκτιμούσαν ότι θα πωληθεί για περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια, ωστόσο την Πέμπτη ένα φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην περίφημη σκηνή «Είμαι ο πατέρας σου» από την ταινία «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται», πουλήθηκε τελικά έναντι σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ ήταν ένα από τα 27 κινηματογραφικά αντικείμενα που βγήκαν σε δημοπρασία από τον οίκο Heritage Auctions στις ΗΠΑ. Ανάμεσά τους βρίσκονταν φωτόσπαθα που χρησιμοποιήθηκαν από τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, στον ρόλο του Όμπι-Ουάν Κενόμπι, και τον Χέιντεν Κρίστενσεν, στον ρόλο του Άνακιν Σκαϊγουόκερ, στην ταινία «Η Εκδίκηση των Σιθ».

Το κινηματογραφικό αντικείμενο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε τόσο στην ταινία του 1980 όσο και στο «Η Επιστροφή των Τζεντάι» του 1983, πωλήθηκε έναντι 4,875 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια εκδήλωση με τίτλο «Η απόλυτη δημοπρασία Star Wars».

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions, πρόκειται για παγκόσμιο ρεκόρ τιμής πώλησης σε δημοπρασία για οποιοδήποτε κινηματογραφικό αντικείμενο από το σύμπαν του Star Wars που έχει χρησιμοποιηθεί επί της οθόνης. Η τιμή ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του ίδιου οίκου, όταν το φωτόσπαθο του Λουκ Σκαϊγουόκερ και το κομμένο χέρι του, από την ταινία «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται», πωλήθηκαν έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο.

Τα αντικείμενα που διατέθηκαν προς πώληση προέρχονταν από τις πιο διαφορετικές γωνιές του γαλαξία που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας. Ανάμεσά τους ήταν ένα όπλο που χρησιμοποιήθηκε από τον Μπόμπα Φετ, καθώς και ένα χέρι από την κούκλα του Γιόντα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη εμφάνιση του χαρακτήρα στην ταινία «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται».

Ο Μπράιαν Τσέινς, ανώτερος διευθυντής του τμήματος κινηματογράφου και ψυχαγωγίας του Heritage Auctions, χαρακτήρισε το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ «κάτι σαν το Άγιο Δισκοπότηρο» για έναν συλλέκτη του Star Wars.

«Είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα. Προέρχεται από την πιο εμβληματική σκηνή ολόκληρου του κινηματογραφικού σύμπαντος», δήλωσε.