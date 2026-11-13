Στο σφυρί σπάνιο αυτοκρατορικό κόσμημα: 4,3 εκατ. δολάρια για το μπλε ζαφείρι των τσάρων των Ρομανώφ

Το μπλε ζαφείρι έχει τοποθετηθεί πάνω σε ένα βραχιόλι από διαμάντια από τον οίκο Cartier

Εύη Απολλωνάτου

Στο σφυρί σπάνιο αυτοκρατορικό κόσμημα: 4,3 εκατ. δολάρια για το μπλε ζαφείρι των τσάρων των Ρομανώφ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το μπλε ζαφείρι των Ρομανώφ, βάρους 197,80 καρατίων, που είναι τοποθετημένο σε βραχιόλι Cartier, πωλήθηκε σε δημοπρασία Sotheby’s έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 1-2 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Το ζαφείρι προέρχεται από τη συλλογή της τελευταίας βασιλικής οικογένειας της Ρωσίας, των Ρομανώφ, και συνδέεται με τη χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, που το φορούσε το 1883 σε επίσημο χορό.
  • Μετά τη Ρωσική Επανάσταση, η συλλογή των Ρομανώφ εκποιήθηκε από τους Σοβιετικούς τη δεκαετία του 1920 και το ζαφείρι άλλαξε ιδιοκτήτες, φτάνοντας τελικά στον οίκο Cartier το 2015 για να τοποθετηθεί στο σημερινό βραχιόλι.
  • Προηγούμενες πωλήσεις κοσμημάτων των Ρομανώφ από τον οίκο Sotheby’s έχουν επίσης ξεπεράσει σημαντικά τις εκτιμήσεις τους, επιβεβαιώνοντας την υψηλή αξία της συλλογής.
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Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η τιμή στην οποία αγοράστηκε το τεράστιο μπλε ζαφείρι της τελευταίας βασιλικής οικογένειας της Ρωσίας, των Ρομανώφ σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s. Πουλήθηκε προς 4,9 εκατομμύρια δολάρια και ξεπέρασε κατά πολύ την εκτιμώμενη τιμή του, που κυμαινόταν από 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2021, μια καρφίτσα με ζαφείρι και διαμάντια και τα αντίστοιχα σκουλαρίκια πωλήθηκαν προς 883.600 δολάρια από τον Sotheby’s.Το βραχιόλι με τα διαμάντια έχει στο κέντρο του ένα μπλε ζαφείρι των Ρομανώφ, 197,80 καρατίων «Αυτό το εξαιρετικό ιστορικό ζαφείρι προέρχεται από τη θρυλική συλλογή της οικογένειας Ρομάνοφ», αναγράφεται στην περιγραφή της δημοπρασίας.

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Το μπλε ζαφείρι των Ρομανώφ σε εικόνα του οίκου δημοπρασιών Sotheby's

«Η θρυλική συλλογή των Ρώσων τσάρων ήταν αναμφισβήτητα η πιο πολυτελής και πολύτιμη βασιλική συλλογή που δημιουργήθηκε ποτέ». Οι Ρομανώφ ήταν η τελευταία βασιλική οικογένεια της Ρωσίας και η βασιλεία της έληξε το 1917 με την ρωσική Επανάσταση. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς οι Ρομανώφ απέκτησαν το ζαφείρι.

Σύμφωνα με την περιγραφή της δημοπρασίας, μπορεί να το δει κανείς μαζί με το ζευγάρι του στο μπροστινό μέρος μιας φούστας που φορούσε η χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, μητέρα του Νικολάου Β', σε έναν χορό το 1883.Μετά τη Ρωσική Επανάσταση, η συλλογή των Ρομανόφ εκποιήθηκε από τους Σοβιετικούς τη δεκαετία του 1920, και στη συνέχεια αυτό το ζαφείρι αποκτήθηκε από μια κοσμική προσωπικότητα, την Γκάνα Βάλσκα, το 1927, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.

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Την εποχή εκείνη ήταν τοποθετημένο σε ένα κολιέ, και όταν πωλήθηκε ως μέρος της κληρονομιάς της Βάλσκα το 1971, είχε ήδη μεταφερθεί σε ένα διαφορετικό, πιο κοντό κολιέ, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Το 2015, η Cartier τοποθέτησε το ζαφείρι στο βραχιόλι στο οποίο φαίνεται σήμερα.«Το βραχιόλι, με το εναλλάξιμο κεντρικό στοιχείο από ορυκτό κρύσταλλο, αναδεικνύει τόσο το ιστορικό ζαφείρι των Ρομανόφ όσο και τη μοναδική καλλιτεχνική κληρονομιά της Cartier, που έχει τις ρίζες της στην περίοδο του αρ ντεκό», σύμφωνα με τη Sotheby’s.Προηγούμενες δημοπρασίες κοσμημάτων των Ρομάνοφ έχουν επίσης αποφέρει ποσά πολύ υψηλότερα από την εκτιμώμενη αξία τους.

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