Νέα καταγγελία κατά Τσαγκαράκη: «Αγόρασα δαχτυλίδι με ζαφείρι και τελικά ήταν ψεύτικο»

Διαστάσεις χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, καθώς νέες μαρτυρίες έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας.

Πελάτες που πίστευαν ότι επενδύουν σε πολύτιμους λίθους, χρυσό και έργα τέχνης, καταγγέλλουν πλέον ανοιχτά ότι έπεσαν θύματα απάτης, διαπιστώνοντας εκ των υστέρων πως τα αντικείμενα που αγόρασαν ήταν στην πραγματικότητα ευτελούς αξίας ή ακόμα και προϊόντα κλοπής.

Οι υποψήφιοι αγοραστές φαίνεται πως πείθονταν από τις διαβεβαιώσεις του ίδιου του επιχειρηματία, ο οποίος συνήθιζε να προβάλλει το επιχείρημα πως «Γίνονται όλα όπως πρέπει. Όλα πιστοποιημένα». Ωστόσο, η πραγματικότητα που αντίκριζαν όταν απευθύνονταν σε άλλους ειδικούς ήταν εντελώς διαφορετική.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας η οποία, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», περιέγραψε τη δική της εμπειρία. «Έχω πέντε έξι κομμάτια που μου πήρε δώρο ο άντρας μου από τον Τσαγκαράκη. Είναι δύο ζευγάρια σκουλαρίκια, το ένα με σμαράγδια, το άλλο με ρουμπίνια, το δαχτυλίδι και μία ριβιέρα όλο μπριγιάν» ανέφερε αρχικά.

Η αλήθεια για την πραγματική αξία των κοσμημάτων αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν η πελάτισσα αποφάσισε να απευθυνθεί σε άλλον εκτιμητή. «Προ ημερών, τυχαία, βρέθηκα σε ένα μαγαζί όπου ήτανε κάποιος γεμολόγος. Το δαχτυλίδι είναι ζαφείρι με μπριγιάν γύρω γύρω. Και μου είπανε ότι η πέτρα είναι συνθετική. Πράγμα το οποίο δεν μου το είπε, γιατί τον ρώτησα τον κύριο Τσαγκαράκη και μου είπε ότι είναι μία καινούργια πέτρα. Και τα μπριγιάν από εδώ και από κει, από τα έξι, τα δύο είναι ψεύτικα» κατήγγειλε η ίδια.

Ο πάφιλας των 24 καρατιών

Αντίστοιχη είναι και η καταγγελία ενός άλλου αγοραστή, ο οποίος είχε αποκτήσει έναν πάφιλα χρυσού 24 καρατιών έναντι εκατό ευρώ. Όταν μετά από χρόνια προσπάθησε να τον ρευστοποιήσει, ανακάλυψε έκπληκτος ότι είχε εξαπατηθεί.

Περιγράφοντας τη στιγμή της εκτίμησης στο κοσμηματοπωλείο, ο πελάτης εξήγησε τη διαδικασία που αποκάλυψε την απάτη. «Αυτός ο πάφιλας, τα 4 γραμμάρια, απευθείας γίνανε δύο, διότι είχε χαρτί από κάτω. Και ο πάφιλας έκανε ταλάντευση που τον έπιανες. Και μου λέει ο άνθρωπος για να κάνει ταλάντευση δεν μπορεί να είναι δύο γραμμάρια χρυσό, αυτό μόλις το πιάνεις θα διαλύεται, είναι σαν χαρτί. Και το έκαψε. Μου λέει για να δω και το έβαλε να το κάψει, να το λιώσει, για να δει, και ήταν σκέτο ακρυλικό. Δεν υπήρχε ούτε μισό γραμμάριο, όχι 4 γραμμάρια. Όχι χρυσό, τίποτα. Ψεύτικο πράγμα, ένα ακρυλικό χρώμα ήταν».

