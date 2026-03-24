Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποιος του έδωσε το Ευαγγέλιο του 1745

Ελληνοβρετανός ηλικίας 70 ετών φαίνεται πως έδωσε το Ευαγγέλιο που χρονολογείται από 1745, στο γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη, όπως αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.

Σύμφωνα με την εκπομπή, υπήρξε προσπάθεια επικοινωνίας με τον Π.Μ. ο οποίος έχει άδεια διαμονής στη χώρα μας έως το 2031, δίχως επιτυχία.

Σε υπεύθυνη δήλωση που είχε κάνει ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης Ευαγγελίου, κατέγραφε αναλυτικά τα έργα τέχνης και ένα ιστορικό θρησκευτικό κειμήλιο που βρίσκονται στην κατοχή του, καθώς και τις αντίστοιχες τιμές ασφάλισής τους.

Συγκεκριμένα, στη δήλωση αναφέρεται η κατοχή δύο πινάκων του Περικλή Βυζάντιου, με τιμές ασφάλειας 250 ευρώ και 300 ευρώ αντίστοιχα, εκ των οποίων ο ένας φέρει υπογραφή στο κάτω δεξί μέρος. Παράλληλα, καταγράφονται δύο έργα του Νικηφόρου Λύτρα, με τιμές ασφάλειας 300 ευρώ και 500 ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε ένα Ευαγγέλιο έκδοσης Βενετίας του έτους 1745, το οποίο αποτιμάται ασφαλιστικά στα 500 ευρώ. Σύμφωνα με τη δήλωση, για το σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων έχει καταβληθεί Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) κατά τον χρόνο αγοράς τους.

Σύμφωνα με δήλωση του ίδιου στις 10/3/2026: «Τα ανωτέρω είδη αποτελούν προσωπικά μου μεταχειρισμένα αντικείμενα, τα οποία έχω αποκτήσει σε προγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση πώλησης, θα παρακρατείται από την εταιρεία Τσαγκαράκη ποσοστό 23,6% επί της τιμής ασφάλειας ή επί της τυχόν υψηλότερης τιμής που θα επιτευχθεί, και θα μου αποδίδεται το υπόλοιπο ποσό».

Ως γνωστό, αφορμή για την έναρξη της αστυνομικής έρευνας ήταν ένα βίντεο με το επίμαχο Ευαγγέλιο, για το οποίο η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι αποκτήθηκε απολύτως νόμιμα.

Το βίντεο κατέβηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της γκαλερί του κ. Τσαγκαράκη.

Αναμένεται η απόφαση του ανακριτή

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Τσαγκαράκης απολογήθηκε στον ανακριτή και αναμένεται η απόφαση για την προφυλάκισή του ή μη.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, καθώς και για παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου. Παράλληλα, κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής, έκθεσης, διακίνησης, διάθεσης και κατοχής έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση, πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και σε εμπορική κλίμακα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης και η κατηγορία της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία, επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός γκαλερίστας συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή 20 Μαρτίου, έπειτα από έφοδο του ελληνικού FBI στη γκαλερί του στο Κολωνάκι, αλλά και σε αποθήκες του, στο Ελληνικό.

«Είναι αθώος»

Ο συνήγορος του κ. Τσαγκαράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε πως «ο κύριος Τσαγκαράκης, τον οποίο εκπροσωπούμε μαζί με τους συνεργάτες μου, κ. Γιάννη Παπαριστείδη και κ. Παναγιώτη Κάρκουλα είναι αθώος. Αυτή είναι η πρώτη του δήλωση δι’ εμού. Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται. Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται. Υπάρχει ένα δόγμα στην εγκληματολογία όσον αφορά στις πωλήσεις έργων τέχνης. Κανένας, ο οποίος δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει αντικείμενα που είναι πλαστά γιατί αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.