Γιώργος Τσαγκαράκης: Απολογείται ο γνωστός γκαλερίστας - Για ποια αδικήματα κατηγορείται

Ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων που του αποδίδονται.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, καθώς και για παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου. Παράλληλα, κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής, έκθεσης, διακίνησης, διάθεσης και κατοχής έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση, πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και σε εμπορική κλίμακα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης και η κατηγορία της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία, επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Αφορμή για την έναρξη της έρευνας της Ελληνικής Αστυνομίας αποτέλεσε ένα Ευαγγέλιο, για το οποίο η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι αποκτήθηκε απολύτως νόμιμα. Όπως δήλωσε ο συνήγορός του, το συγκεκριμένο κειμήλιο παραλήφθηκε συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και τις σχετικές βεβαιώσεις, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για αντικείμενο αμφίβολης προέλευσης. «Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση» είπε ο συνήγορός του.

