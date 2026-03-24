Γιώργος Τσαγκαράκης: Στον ανακριτή ο γνωστός γκαλερίστας – Το email του Κύπριου βυζαντινολόγου

Snapshot Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης καλείται να απολογηθεί για πλαστά έργα τέχνης και για το ανεκτίμητο Ευαγγέλιο του 1745 που είχε στην κατοχή του.

Το Ευαγγέλιο, τυπωμένο στη Βενετία το 1745, υπόκειται στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων και απαγορεύεται η πώλησή του.

Οι αρχικές καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης από τον Τσαγκαράκη υπήρχαν από το 2024, αλλά τότε δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι τα περισσότερα έργα τέχνης που είχε ο γκαλερίστας ήταν πλαστά, ενώ η έρευνα για τα κοσμήματα που αγόραζε και πουλούσε μόλις ξεκίνησε.

Η υπόθεση συνδέεται με ένα ευρύτερο κύκλωμα εμπορίας πλαστών έργων τέχνης και κοσμημάτων, με δύο κυκλώματα να έχουν ήδη οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Την πόρτα του Εισαγγελέα θα περάσει σήμερα ο γνωστός γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης, για να απολογηθεί τόσο για τους πλαστούς πίνακες που πουλούσε αλλά και για το ανεκτίμητο Ευαγγέλιο που είχε στα χέρια του.

Τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκαν στα χέρια του γνήσια έργα τέχνης, όπως και το τυπωμένο στη Βενετία, Ευαγγέλιο του 1745, πληθαίνουν. Ο γκαλερίστας ισχυρίζεται ότι το απέκτησε πριν λίγες μέρες από το εξωτερικό.

Το MEGA αποκαλύπτει το email του Κύπριου Βυζαντινολόγου το βράδυ της 18ης Μαρτίου, που οδήγησε και στην έφοδο των αστυνομικών στις γκαλερί του Τσαγκαράκη.

«Αυστηρώς ομιλώντας ακόμη και ως παλαίτυπο υπάγεται στον Περί Αρχαιοτήτων νόμο και απαγορεύεται η πώλησή του. Ακόμη κι αν κάποιος θα ήταν ελαστικός για την αγοραπωλησία του εντύπου, η βιβλιοδεσία του, περιόδου Τουρκοκρατίας εμπίπτει ξεκάθαρα στην αρχαιολογική νομοθεσία και σας παρακαλώ να διερευνήσετε άμεσα την υπόθεση και πριν δημοπρατηθεί».

Καταγγελίες… από το 2024

Σπάνια έργα τέχνης διάσημων ζωγράφων φέρεται να είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Η έρευνα της αστυνομίας, ωστόσο, πιστοποίησε πως τα περισσότερα ήταν πλαστά.

«Είναι έγκλημα το να κάνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς για γνήσια. Είναι ένα έγκλημα που διαιωνίζεται. Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον κύριο. Δεν τον ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα», είπε η χήρα του Δημήτρη Μυταρά.

Όπως αποκαλύπτεται, μάλιστα, οι πρώτες καταγγελίες για τον γκαλερίστα είχαν γίνει το 2024. Τότε, όμως, δεν συγκεντρώθηκαν επαρκή στοιχεία.

«Εδώ και δύο χρόνια είχαμε προβεί σε καταγγελίες επώνυμες, όσον αφορά την ύπαρξη τεσσάρων κυκλωμάτων εμπορίας πλαστών έργων τέχνης. Αυτά τα κυκλώματα, ήδη τα δύο έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, το τρίτο είναι του κ. Τσαγκαράκη, το οποίο είχε την εξής ιδιαιτερότητα, ότι λειτουργούσε στην τηλεόραση, με παντελή αδιαφάνεια», είπε ο δικηγόρος, Στέλιος Γκαρίπης.

Και δεν είναι μόνο τα ζωγραφικά έργα τέχνης.

«Είχα πάρει ένα βαφτιστικό σταυρό, υποτίθεται αντικέ κόσμημα, από 3.000€ μας είπε ότι έχει 2.500€. Άνθρακας ο θησαυρός και μάλιστα μας το πούλησε για διαμάντια. Το πηγαίνουμε σ’ έναν εκτιμητή στα Πατήσια, ο οποίος μας είπε ότι αυτά είναι ρώσικα και δεν έχει ούτε 200€», λέει καταγγέλλουσα.

Η αστυνομική έρευνα για τα κοσμήματα, που αγόραζε και πουλούσε ο γνωστός γκαλερίστας, μόλις έχει ανοίξει.

