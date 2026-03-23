Τσαγκαράκης: «Το Ευαγγέλιο το παρέδωσε ο ίδιος στις αρχές», λέει ο δικηγόρος του στο Newsbomb

Snapshot Ο Γιώργος Τσαγκαράκης κατηγορείται για υπεξαίρεση αρχαίων μνημείων, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράνομη διακίνηση πλαστών έργων τέχνης.

Το ελληνικό FBI βρήκε σε αποθήκη του Τσαγκαράκη πάνω από 300 πλαστούς πίνακες, αρχαία αντικείμενα και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο Τσαγκαράκης παρέδωσε οικειοθελώς το Ευαγγέλιο στις αρχές και ότι οι πίνακες που βρέθηκαν είναι αντίγραφα που δεν πωλήθηκαν.

Οι αγοραστές έργων από τον γκαλερίστα μπορούν να προβούν σε πραγματογνωμοσύνες για να διαπιστώσουν τη γνησιότητά τους και να υποστηρίξουν την κατηγορία εάν τα έργα αποδειχθούν πλαστά.

Η έρευνα συνεχίζεται για τη νομιμότητα της κατοχής του Ευαγγελίου και τη δραστηριότητα του Τσαγκαράκη, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει κατασχέσει πλήθος αντικειμένων και ψηφιακών αποδεικτικών.

Ποινική δίωξη έχει ασκηθεί στον Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος θα απολογηθεί την Τρίτη, μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας από τις αρχές.

Από την έρευνα που ακολούθησε, το ελληνικό FBI εντόπισε σε αποθήκη που διέθετε ο γνωστός γκαλερίστας πάνω από 300 πλαστούς πίνακες, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, με το κατηγορητήριο που βαραίνει πλέον τον Γιώργο Τσαγκαράκη να περιλαβάνει κατηγορίες για:

υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα

παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

κατασκευή – έκθεση – διακίνηση – διάθεση και κατοχή έργων τέχνης, με σκοπό την παραπλάνηση

απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο δικηγόρος του κ. Τσαγκαράκη, Κωνσταντίνος Γώγος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, υποστήριξε ότι ο πελάτης του «παρέδωσε ο ίδιος του Ευαγγέλιο στις αρχές», ισχυριζόμενος ότι κατέβασε το βίντεο από τα social media και αφού αναζητήθηκε από τις αρμόδιες αρχές, ο γκαλερίστας «πήγε από μόνος του και το παρέδωσε». Παράλληλα, ο κ. Γώγος ανέφερε ότι το Ευαγγέλιο παραλήφθηκε από τον πελάτη του με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις.

Όσο για τους πλαστούς πίνακες που εντοπίστηκαν στην κατοχή του κ. Τσαγκαράκη, ο κ. Γώγος ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για «αντίγραφα» και ο πελάτης του «δεν είχε κάνει καμία ενέργεια» για την πώλησή τους.

Τέλος, ο δικηγόρος του γκαλερίστα σημείωσε ότι όσοι έχουν αγοράσει έργα τέχνης από τον πελάτη του, μπορούν να προβούν σε σχετικές πραγματογνωμοσύνες για τα έργα τους, προκειμένουν να πιστοποιηθεί αν είναι γνήσια.

Τι μπορούν να κάνουν όσοι έχουν αγοράσει έργα από τον γκαλερίστα και αποδειχθούν ότι είναι πλαστά

Στο Newsbomb.gr μίλησε και ο δικηγόρος Στέλιος Γκαρίπης, ο οποίος ειδικεύεται, μεταξύ άλλων, και σε υποθέσεις τέχνης. Ο ίδιος τόνισε ότι όσοι έχουν αγοράσει έργα τέχνης από τον κ. Τσαγκαράκη μπορούν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα των έργων τους και αν αυτά αποδειχθούν πλαστά, τότε μπορούν να προβούν σε υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος του γκαλερίστα.

Προς το παρόν ο κ. Τσαγκαράκης «διώκεται για κατοχή πλαστών έργων τέχνης με τον νόμο 5271/2026, καθώς και με βάση τον νόμο των αρχαιοτήτων για το Ευαγγέλιο και τους αμφορείς», ωστόσο αν αποδειχθεί ότι πούλησε ή ότι προσπάθησε να πουλήσει πλαστά έργα τέχνης, τότε θα διωθεί και για απάτη, εξήγησε ο κ. Γκαρίπης.

Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των αρχών, δείχνουν ότι το Ευαγγέλιο είναι αυθεντικό, ωστόσο το ερώτημα για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη παραμένει υπό έρευνα.

Μάλιστα, φαίνεται πως ναι μεν το Ευαγγέλιο κινητοποίησε τις αρχές, ωστόσο υπήρχαν και πρότερες πληροφορίες για τον γκαλερίστα, για τη δραστηριότητα του οποίου θα διεξαχθεί εκτενής έρευνα.

Η έρευνα του ελληνικού FBI στην αποθήκη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Φωτογραφίες & Βίντεο: Χάρης Γκίκας

H ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα και μίας υπαλλήλου του, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για κατοχή και διάθεση προς πώληση πλαστών έργων τέχνης, αρχαίων μνημείων και εικόνων.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. κατά τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου, κατασχέθηκαν 321 έργα τέχνης, τέσσερις ξύλινες αρχαίες ιερές εικόνες, Ευαγγέλιο, τρεις αρχαίοι αμφορείς, αντικείμενα βυζαντινής περιόδου, μεγάλα χρηματικά ποσά, όπλο, φυσίγγια και ψηφιακά πειστήρια.

Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με τις αρμόδιες γνωματεύσεις, τα περισσότερα από τα έργα κρίθηκαν πλαστά και μέρος των κατασχεθέντων εμπίπτει στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση:

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, -2- άτομα (άνδρας και γυναίκα), οι οποίοι κατηγορούνται ότι κατείχαν και διέθεταν προς πώληση πλαστά έργα τέχνης και άλλα αρχαία μνημεία και εικόνες.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών για -κατά περίπτωση- διακεκριμένη διακίνηση κατασκευασμένου έργου τέχνης, διακεκριμένη απάτη, υπεξαίρεση μνημείων, αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, κατοχή αντιγράφων ή απομιμητικών μνημείων με σκοπό τη διάθεση ως γνήσια, καθώς και για παράβαση των νόμων για την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Προηγήθηκε εμπεριστατωμένη διερεύνηση καταγγελιών, σχετικά με συστηματική εξαπάτηση του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών πλαστών έργων τέχνης, καθώς και καταγγελία επιστήμονα και αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, σχετικά με διάθεση προς πώληση Ιερού Ευαγγελίου, το οποίο κρίθηκε ως συλλεκτικό και μοναδικό αντικείμενο.

Κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, ως διαχειριστής εταιρείας-γκαλερί τέχνης, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, κατείχε και εξέθετε προς πώληση σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, που παρουσίαζε ο ίδιος, καθώς και μέσω διαδικτυακού καταστήματος, κυρίως πλαστά έργα τέχνης, διάσημων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αλλά και μνημεία, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωινές ώρες χθες 20-03-2026, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες, αποθήκες, οχήματα και καταστήματα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* -321- έργα τέχνης,

* -4- ξύλινες αρχαίες Ιερές εικόνες,

* Ιερό Ευαγγέλιο,

* -3- αρχαίοι αμφορείς,

* οινοχόη και πίθος βυζαντινής περιόδου,

* -226.760- ευρώ,

* -32.607- δολάρια,

* περίστροφο,

* -45- φυσίγγια,

* -3- μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων και

* πλήθος εγγράφων.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια μίας εκ των ανωτέρω ερευνών, προσέγγισε το σημείο η κατηγορούμενη, έχοντας στην κατοχή της το Ιερό Ευαγγέλιο που είχε παρουσιάσει σε δημοπρασία μέσω της εκπομπής του ο συγκατηγορούμενός της.

Αρμόδιοι υπάλληλοι της Εθνικής Πινακοθήκης εξέτασαν τα κατασχεθέντα και γνωμάτευσαν ότι πρόκειται στην πλειονότητά τους για πλαστά, ενώ αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων διαπίστωσε ότι οι τέσσερις Ιερές εικόνες, τρεις από τις οποίες αναγνωρίστηκαν ως αντικείμενα που είχαν εκτεθεί προς δημοπρασία, το Ιερό Ευαγγέλιο και τρία από τα κατασχεθέντα αντικείμενα εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Τα κατασχεθέντα

