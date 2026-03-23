Τσαγκαράκης: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις», λέει ο δικηγόρος του - Την Τρίτη η απολογία του

Ο δικηγόρος του γνωστού γκαλερίστα απάντησε για τις κατηγορίες λίγο πριν την απολογία του Γιώργου Τσαγκαράκη – Τι υποστήριξε για την πιστοποίηση των έργων και την 30ετή δράση του εντολέα του

Απαντήσεις για την υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη έδωσε ο συνήγορός του, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος, λίγα 24ωρα πριν από την απολογία του κατηγορουμένου γκαλερίστα ενώπιον του ανακριτή.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star, ο εντολέας του βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έπειτα από 30 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

«Ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται επί δεκαετίες, από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκεται στη φυλακή και αναμένει να απολογηθεί. Οι ώρες είναι δύσκολες», σημείωσε.

«Το Ευαγγέλιο παραλήφθηκε με όλα τα νόμιμα έγγραφα»

Αναφερόμενος στο επίμαχο Ευαγγέλιο, ο κ. Γώγος υποστήριξε ότι ο πελάτης του το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα.

«Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση», τόνισε.

Παράλληλα, έθεσε και νομικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται κατά πόσο αυτή ισχύει, δεδομένου ότι το αντικείμενο δεν είναι ελληνικής προέλευσης.

«Δεν στοιχειοθετείται πλαστογραφία χωρίς χρήση»

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης, ο συνήγορος του γκαλερίστα ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει πλαστότητα.

Μάλιστα, εξήγησε ότι για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της πλαστογραφίας απαιτείται και χρήση του πλαστού αντικειμένου.

«Αν κάποιος κατασκευάσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα αλλά δεν το χρησιμοποιήσει, δεν τελείται το αδίκημα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να αποδειχθεί και χρήση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα για πραγματογνωμοσύνες

Ο κ. Γώγος κάλεσε όσους έχουν αγοράσει έργα τέχνης να προχωρήσουν σε πραγματογνωμοσύνες και να προσκομίσουν τα αποτελέσματα στη Δικαιοσύνη.

«Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει καμία επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει ότι τα έργα δεν είναι γνήσια. Αν υπάρξουν, να κατατεθούν ενώπιον του ανακριτή», σημείωσε.

«Δικαιολογημένα τα χρήματα που κατασχέθηκαν»

Αναφορικά με τα περίπου 190.000 ευρώ που εντοπίστηκαν, ο συνήγορος υποστήριξε ότι πρόκειται για απολύτως δικαιολογημένο ποσό.

«Ένας επιχειρηματίας με 30 χρόνια δραστηριότητας και τρία υποκαταστήματα μπορεί να διαθέτει τέτοια ποσά. Τα χρήματα αυτά προκύπτουν από τις φορολογικές του δηλώσεις», ανέφερε.

Η απολογία την Τρίτη

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, οπότε και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και αντιδράσεις. Μέχρι τότε, η υπεράσπιση προετοιμάζει τη γραμμή της, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα καταγγελλόμενα.

Οι τρεις καταγγελίες που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Μία ανώνυμη καταγγελία μέσω email, με φωτογραφίες και στοιχεία αποτέλεσε το «κλειδί» για να ανοίξει η σοβαρή υπόθεση με «πρωταγωνιστή» τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη. Ακολούθησε καταγγελία για πλαστούς πίνακες από σπουδαίο στέλεχος του κόσμου των τεχνών αλλά και καταγγελίες ενός Κύπριου Βυζαντινολόγου.

Το βαρύ κατηγορητήριο για τον γκαλερίστα

  • Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα
  • Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου
  • Κατασκευή – έκθεση – διακίνηση – διάθεση και κατοχή έργων τέχνης, με σκοπό την παραπλάνηση
  • Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση
  • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

