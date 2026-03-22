Γιώργος Τσαγκαράκης: Με ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε η έρευνα

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα Γιώργος Τσαγκαράκης, με τις Αρχές να ξετυλίγουν σταδιακά το νήμα της έρευνας.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η υπόθεση άρχισε να διερευνάται στις 6 Μαρτίου, όταν η Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε αρχικά ανώνυμη και στη συνέχεια επώνυμη καταγγελία από άτομα με γνώση του χώρου της τέχνης και των αρχαιοτήτων. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι μέρος των έργων που διακινούσε ο γκαλερίστας ενδέχεται να ήταν πλαστά.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή, μαζί με ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην απόκρυψη ιερού κειμηλίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με την προέλευση των αντικειμένων που βρέθηκαν στην κατοχή του, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο της απολογίας του.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα μέχρι τώρα ευρήματα της έρευνας, καθώς, σύμφωνα με πραγματογνωμοσύνη, μόνο επτά από τα κατασχεθέντα έργα φαίνεται να είναι αυθεντικά. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ.

Μάλιστα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπήκαν δεκατρείς απομαγνητοφωνημένες εκπομπές με πρωταγωνιστή τον γκαλερίστα, το διάστημα από τις 2/9/2025 έως και τις 18/3/2026.

Οι Αστυνομικοί επισημαίνουν μάλιστα ότι μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται και έργα τέχνης πλαστά που φαίνεται να φέρουν την υπογραφή του «Θεόφιλου», τα έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι μόνο από τους πίνακες, τα έργα τέχνης και τις θρησκευτικές εικόνες που εκτέθηκαν ή δημοπρατήθηκαν στις 13 εκπομπές, προκύπτει ότι η εκτίμηση του προσδοκώμενου κέρδους πλησιάζει τις 400.000 ευρώ ενώ η διαφαινόμενη τιμή κατακύρωσης αυτών που φαίνεται ότι πωλήθηκαν, ξεπερνά τις 31.000 ευρώ.

Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι έχουν κατασχεθεί και δύο όμοιοι πίνακες, οι οποίοι έχουν την υπογραφή της αναγνωρισμένης ζωγράφου «Αλταμούρα» και πολλά από τα έργα που κατασχέθηκαν ταυτοποιούνται με αυτά που φαίνεται να δημοπρατούσε στις 13 επίμαχες εκπομπές.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αφορά τα αδικήματα της υπεξαίρεσης αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα), της παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, της διακεκριμένης περίπτωσης κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση, (κακούργημα).

Ακόμη, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (κακούργημα), καθώς και για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα (κακούργημα).

