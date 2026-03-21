Τσαγκαράκης: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη - Αρνείται όλες τις κατηγορίες

Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη και αρνείται όλες τις κατηγορίες ο γνωστός ιδιοκτήτης γκαλερί Γιώργος Τσαγκαράκης.

Κατηγορείται για:

-Υπεξαίρεση αρχαίου μνημείου κατ΄ επάγγελμα (κακουργημα)

-Παράβαση δήλωσης μνημείου

-Κατασκευή, έκθεση, διακίνηση έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνηση

-Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (κακούργημα)

Ο δικηγόρος του Κωνσταντίνος Γώγος μιλώντας στο Mega είπε;

«Είναι πολύ νωρίς , εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα και λάβαμε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Σε πρώτη φάση αρνείται την δικογραφία. Είναι δεδομένο ότι θα έχει να απολογηθεί για τα πάντα και πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι θετική για αυτόν. Δεν είναι χαρούμενη διαδικασία αλλά είναι έτοιμος, ξέρει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο ποινικό αδίκημα»

Είπε επίσης ότι σύντομα θα γίνουν πραγματογνωμοσύνες για το τι είναι πλαστό και τι όχι.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία

Υπενθυμίζετια πως μια γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, συνελήφθη επίσης από την ΕΛ.ΑΣ. κατά τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι της εντοπίστηκε το Ευαγγέλιο, το οποίο είχε αναρτήσει ο Τσαγκαράκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε την αρχή του νήματος των αστυνομικών ερευνών.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Η ανάρτηση ενός σπάνιου θρησκευτικού κειμηλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, οδηγώντας στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, στην κατάσχεση πολύτιμων αντικειμένων και σε σοβαρά ερωτήματα για την προέλευσή τους.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση βίντεο στα προσωπικά του προφίλ, στο οποίο ανακοίνωνε ότι θα δημοπρατήσει ένα Ευαγγέλιο, εκδηλώθηκε άμεσο ενδιαφέρον από δύο πιθανούς αγοραστές. Το βίντεο, όπου το Ευαγγέλιο χρονολογείται το 1745, έγινε αντιληπτό από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε τις αρμόδιες Αρχές. Ακολούθησε άμεση επέμβαση της αστυνομίας σε αποθηκευτικό χώρο του γκαλερίστα στα νότια προάστια, όπου το Ευαγγέλιο κατασχέθηκε για να εξεταστεί η αυθεντικότητά του από ειδικούς.

Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη:

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του Τσαγκαράκη, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη δραστηριότητά του. Στην αποθήκη βρέθηκαν πάνω από 300 πίνακες καθώς και μετρητά που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία του γκαλερίστα τονίζει ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές για αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει ειδική γνώση σε θρησκευτικά κειμήλια. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι πίνακες αποτελούν προσωπική συλλογή του Τσαγκαράκη, προερχόμενη από οικογενειακή κληρονομιά δεκαετιών, και δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί η προέλευση των έργων και να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ανακοίνωση της εταιρείας δεν γίνεται καμία αναφορά στην επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία διενεργήθηκε από ειδική ομάδα με δεκάδες αξιωματικούς, εξειδικευμένους στην εξάρθρωση κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας.

Ευαγγέλιο - Τσαγκαράκης

Όσον αφορά το Ευαγγέλιο, οι νομικοί εκπρόσωποι του γκαλερίστα υποστηρίζουν ότι «η εταιρεία έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα και τη χρονολογία του». Ωστόσο, στην ανακοίνωση της γκαλερί αποσιωπάται ότι το αντικείμενο είχε τεθεί προς πώληση, ενώ επιχειρείται να παρουσιαστεί ότι παραδόθηκε απευθείας στις αρχές. Προβλέπεται, μάλιστα, η πιθανότητα διάθεσής του προς αγορά από το ελληνικό δημόσιο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία εξετάζει όλα τα επαγγελματικά σημεία που συνδέονται με τον Τσαγκαράκη. Το απόγευμα της Παρασκευής, ο γκαλερίστας οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ για να δώσει εξηγήσεις, εμφανιζόμενος σε κατάσταση σοκ και δηλώνοντας ότι μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα.

Το Ευαγγέλιο, που χρονολογείται από το 1745 και συνδέεται με τη Βενετία κατά την περίοδο του Μητροπολίτη Ιεροσολύμων Παρθενίου, θεωρείται αυθεντικό, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πώς περιήλθε στην κατοχή του γκαλερίστα. Παράλληλα, η υπόθεση φαίνεται ότι αποτέλεσε μόνο αφορμή για να ελεγχθεί σε βάθος η δραστηριότητά του.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «εθνικό φαγητό» των Ελλήνων έγινε πια πολυτέλεια: Πού οδηγούν οι συνεχόμενες αυξήσεις τιμών στο σουβλάκι, τι συμβαίνει στην αγορά

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μονομελές Εφετείο Πειραιά: «Έπρεπε να αναστήσω αυτό το παιδί», απαντά η δικηγόρος που δεν παρέστη σε δίκη λόγω πρόωρου τοκετού

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με όσους επαναπατρίστηκαν με τα κατοικίδιά τους και μήνυμα μέσω βίντεο

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τρεις εβδομάδες πολέμου - Πυραυλικές επιθέσεις «εκτός ελέγχου» - Τις ΗΠΑ δείχνει το Ισραήλ για το χτύπημα σε πυρηνική εγκατάσταση

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Έστειλε μήνυμα ο Δ. Γιαννακόπουλος: «Θα ξαναγράψουμε ιστορία, γιατί είμαστε ο Παναθηναϊκός»!

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη - Αρνείται όλες τις κατηγορίες

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «όχι» του Φάμελλου στον Ανδρουλάκη - Δεν θα πάει στο τραπέζι συζήτησης για τους Θεσμούς στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

16:53ΚΥΠΡΟΣ

Αναστάτωση με πληροφορίες για χτύπημα από υποβρύχιο στα ύδατα του ψευδοκράτους στην Κύπρο

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά: «Όποιος σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών μου, θα ισοπεδωθεί»

16:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Πασίγνωστος Έλληνας ηθοποιός στο καστ της ταινίας «The Riders»

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέρριψαν ένα ισραηλινό F-16

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτη δήλωση Βαρουφάκη στη Hurriyet: Κακώς έστειλε η Ελλάδα F16 και φρεγάτες στην Κύπρο

16:07LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της - «Δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο»

15:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Όγδοος στον κόσμο στο ύψος ο Αντώνης Μέρλος

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κλεομένη στην Καλαμαριά: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: CIA και Μοσάντ προσπαθούν να εντοπίσουν πού βρίσκεται

15:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τέλος η σεζόν για Σισοκό, χωρίς Κάτρη και Πελίστρι στην Τρίπολη

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράκ τροφοδοτούνται και πάλι με ιρανικό φυσικό αέριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή

16:53ΚΥΠΡΟΣ

Αναστάτωση με πληροφορίες για χτύπημα από υποβρύχιο στα ύδατα του ψευδοκράτους στην Κύπρο

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη - Αρνείται όλες τις κατηγορίες

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Αυτή είναι η 24χρονη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - «Ο ένας χτύπησε τον άλλον», είπε o δράστης

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέρριψαν ένα ισραηλινό F-16

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά: «Όποιος σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών μου, θα ισοπεδωθεί»

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τρεις εβδομάδες πολέμου - Πυραυλικές επιθέσεις «εκτός ελέγχου» - Τις ΗΠΑ δείχνει το Ισραήλ για το χτύπημα σε πυρηνική εγκατάσταση

16:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Πασίγνωστος Έλληνας ηθοποιός στο καστ της ταινίας «The Riders»

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Έστειλε μήνυμα ο Δ. Γιαννακόπουλος: «Θα ξαναγράψουμε ιστορία, γιατί είμαστε ο Παναθηναϊκός»!

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κλεομένη στην Καλαμαριά: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Φυλακές Αλκατράζ: 63 χρόνια από το «φινάλε» - Οι διάσημοι κρατούμενοι, η μοναδική επιτυχημένη απόδραση και το «καψόνι» με τα ζεστά ντουζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ