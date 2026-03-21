Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του

Από τους περίπου 300 πίνακες που κατασχέθηκαν, μόνο επτά θεωρούνται αυθεντικοί, ενώ εξετάζονται για πιθανή πλαστότητα μετρητά άνω των 150.000 ευρώ

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του
  • Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης γκαλερί Γιώργος Τσαγκαράκης για παραβίαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, μετά από έρευνα σε δύο αποθήκες της επιχείρησής του.
  • Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από ανάρτηση βίντεο με προς πώληση Ευαγγέλιο του 1745, το οποίο κατασχέθηκε και εξετάζεται από ειδικούς.
  • Η εταιρεία του γκαλερίστα υποστηρίζει ότι οι πίνακες προέρχονται από οικογενειακή κληρονομιά και δεν προορίζονται για εμπορία, ενώ το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρχές για αξιολόγηση.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση του ιδιοκτήτη γνωστής γκαλερί στο Κολωνάκι, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή 20 Μαρτίου για παραβίαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά από έρευνα σε δύο αποθήκες της επιχείρησής του, οι Αρχές ανακάλυψαν ότι μόνο επτά από τους περίπου 300 πίνακες ήταν αυθεντικοί.

Μια γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, συνελήφθη επίσης από την ΕΛ.ΑΣ. κατά τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι της εντοπίστηκε το Ευαγγέλιο, το οποίο είχε αναρτήσει ο Τσαγκαράκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε την αρχή του νήματος των αστυνομικών ερευνών.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Η ανάρτηση ενός σπάνιου θρησκευτικού κειμηλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, οδηγώντας στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, στην κατάσχεση πολύτιμων αντικειμένων και σε σοβαρά ερωτήματα για την προέλευσή τους.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση βίντεο στα προσωπικά του προφίλ, στο οποίο ανακοίνωνε ότι θα δημοπρατήσει ένα Ευαγγέλιο, εκδηλώθηκε άμεσο ενδιαφέρον από δύο πιθανούς αγοραστές. Το βίντεο, όπου το Ευαγγέλιο χρονολογείται το 1745, έγινε αντιληπτό από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε τις αρμόδιες Αρχές. Ακολούθησε άμεση επέμβαση της αστυνομίας σε αποθηκευτικό χώρο του γκαλερίστα στα νότια προάστια, όπου το Ευαγγέλιο κατασχέθηκε για να εξεταστεί η αυθεντικότητά του από ειδικούς.

Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη:

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του Τσαγκαράκη, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη δραστηριότητά του. Στην αποθήκη βρέθηκαν πάνω από 300 πίνακες καθώς και μετρητά που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία του γκαλερίστα τονίζει ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές για αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει ειδική γνώση σε θρησκευτικά κειμήλια. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι πίνακες αποτελούν προσωπική συλλογή του Τσαγκαράκη, προερχόμενη από οικογενειακή κληρονομιά δεκαετιών, και δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί η προέλευση των έργων και να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ανακοίνωση της εταιρείας δεν γίνεται καμία αναφορά στην επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία διενεργήθηκε από ειδική ομάδα με δεκάδες αξιωματικούς, εξειδικευμένους στην εξάρθρωση κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας.

Ευαγγέλιο - Τσαγκαράκης

Όσον αφορά το Ευαγγέλιο, οι νομικοί εκπρόσωποι του γκαλερίστα υποστηρίζουν ότι «η εταιρεία έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα και τη χρονολογία του». Ωστόσο, στην ανακοίνωση της γκαλερί αποσιωπάται ότι το αντικείμενο είχε τεθεί προς πώληση, ενώ επιχειρείται να παρουσιαστεί ότι παραδόθηκε απευθείας στις αρχές. Προβλέπεται, μάλιστα, η πιθανότητα διάθεσής του προς αγορά από το ελληνικό δημόσιο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία εξετάζει όλα τα επαγγελματικά σημεία που συνδέονται με τον Τσαγκαράκη. Το απόγευμα της Παρασκευής, ο γκαλερίστας οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ για να δώσει εξηγήσεις, εμφανιζόμενος σε κατάσταση σοκ και δηλώνοντας ότι μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα.

Το Ευαγγέλιο, που χρονολογείται από το 1745 και συνδέεται με τη Βενετία κατά την περίοδο του Μητροπολίτη Ιεροσολύμων Παρθενίου, θεωρείται αυθεντικό, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πώς περιήλθε στην κατοχή του γκαλερίστα. Παράλληλα, η υπόθεση φαίνεται ότι αποτέλεσε μόνο αφορμή για να ελεγχθεί σε βάθος η δραστηριότητά του.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του πραγματικού «Χάνιμπαλ»: Ο «Μπομπ» άκουγε κλασική μουσική, έπαιζε σκάκι και σκότωνε

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Η ξανθιά καλλονή «στρατιώτης» που έγινε viral - Πώς ένα προφίλ τεχνητής νοημοσύνης εξαπάτησε χιλιάδες χρήστες

13:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Έβγαλαν ένα εκατομμύριο σε 11 μήνες - Διακίνησαν πάνω από 4.800.000 τσιγάρα

13:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Πράσινη» πρόκριση ή «ερυθρόλευκη» παράταση | Η ώρα και το κανάλι

13:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή με Πεζοναύτες και πολεμικά πλοία

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν -  Δε θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτά είναι τα κατασχεμένα που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε μόνο του σε συνοικιακό δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα του

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Η σκοτεινή ιστορία της αμερικανο-βρετανικής βάσης που απειλεί το Ιράν

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! Ο Πήλιος θα αγωνιστεί στην εθνική Αλβανίας – Το όνομα με το οποίο θα παίζει

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Αποστολή» της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με μια καμπάνια αφιερωμένη στις αξίες που εμπνέουν το κοινωνικό της έργο

12:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν αποθέωσε τον Χουάτσο στα «πράσινα» αποδυτήρια (video)

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Όταν ο δάσκαλος πληγώνει και πληγώνεται»: Ανοίγει η συζήτηση για την ψυχολογική αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Αναγκαιότητα κι όχι πολυτέλεια», λένε οι ίδιοι

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του που έκρυβε το Ευαγγέλιο

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: «Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα έργων»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντιμίρ Πούτιν: «Σταθερός σύμμαχος» της Τεχεράνης δηλώνει η Μόσχα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του που έκρυβε το Ευαγγέλιο

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτά είναι τα κατασχεμένα που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Η σκοτεινή ιστορία της αμερικανο-βρετανικής βάσης που απειλεί το Ιράν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε μόνο του σε συνοικιακό δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα του

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις - H πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πλαστοί πίνακες και €150.000 - Έρευνα για κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ