Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτά είναι τα κατασχεμένα που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα, Σάββατο, ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στους επαγγελματικούς του χώρους. Παράλληλα συνελήφθη και μία υπάλληλος του. Η υπόθεση αφορά σοβαρές κατηγορίες, που σχετίζονται με τη διακίνηση έργων τέχνης και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι Αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες κατασχέσεις από τους επαγγελματικούς χώρους του κ. Τσαγκαράκη. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στους δύο συλληφθέντες αφορούν, κατά περίπτωση, τη διακίνηση έργων τέχνης, απάτη, παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων.

Αυτά είναι τα κατασχεθέντα:

