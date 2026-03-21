Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

Snapshot Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη από το ελληνικό FBI για υπόθεση πώλησης παλαιού Ευαγγελίου και πλαστών έργων τέχνης, με πάνω από 300 πλαστογραφημένους πίνακες να κατασχέθηκαν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά και αργότερα συνελήφθη υπάλληλος της γκαλερί του που είχε στην κατοχή της το Ευαγγέλιο.

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης από το ελληνικό FBI σε επιχείρηση στην αποθήκη του στο Ελληνικό, μετά από υπόθεση πώλησης παλαιού Ευαγγελίου και αποκάλυψη πλαστών έργων τέχνης. Η αστυνομία εντόπισε περισσότερους από 300 πλαστογραφημένους πίνακες εκ των οποίων μόνο οι επτά είναι αυθεντικοί και πάνω από 150.000 ευρώ σε μετρητά κατά τη διάρκεια των ερευνών. Παράλληλα σήμερα το πρωί συνελήφθη μία γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι της εντοπίστηκε το Ευαγγέλιο, το οποίο είχε αναρτήσει ο Τσαγκαράκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε την αρχή του νήματος των αστυνομικών ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου, όταν οι αρχές προχώρησαν σε έφοδο στην αποθήκη της επιχείρησής του στο Ελληνικό. Αφορμή αποτέλεσε η προσπάθεια πώλησης ενός Ευαγγελίου, που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν πλήθος πλαστών πινάκων ζωγραφικής, συνολικά πάνω από 300 έργα, καθώς και σημαντικά χρηματικά ποσά σε μετρητά, υπερβαίνοντας τις 200.000 ευρώ.

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», η Λόλα Νταϊφα, η οποία είχε προηγουμένως πέσει θύμα κλοπής σημαντικών κοσμημάτων, αποκάλυψε ότι αναγνώρισε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια της σε πωλήσεις που πραγματοποιούνταν στην τηλεοπτική εκπομπή του Τσαγκαράκη. Όπως ανέφερε, το σχέδιο ήταν δικό της και είχε κλαπεί. Η αστυνομία εντόπισε τον χρυσοχόο που κατασκεύασε τα κοσμήματα, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα είχε δημιουργήσει κατόπιν εντολής της Νταϊφα.

«Είδα τα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάνε στην τηλεόραση. Ήταν δικό μου το σχέδιο. Πήγε η αστυνομία και βρήκε τον χρυσοχόο, και τους είπε ότι εγώ του είχα δώσει το σχέδιο να τα φτιάξει. Τώρα έχουν φύγει από αυτόν που τα πουλούσε κάθε μέρα στην τηλεόραση και τα έχει η αστυνομία, και πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και μια άλλη μέρα, είδα ότι ξαναέβγαλε τα ίδια σκουλαρίκια. Δεν τα είχε αυτός, τα είχε βγάλει σε βίντεο», είπε.

Η κυρία Νταϊφα επανέλαβε ότι ο πλειστηριασμός των κοσμημάτων γινόταν μέσω της εκπομπής του Τσαγκαράκη και είχε ήδη καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία. Οι Αρχές επισκέφθηκαν το κατάστημα, αλλά ο εμπλεκόμενος υποστήριξε ότι είχε κατασκευάσει τα κοσμήματα για την ίδια. Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, καθώς είναι απαραίτητο να αποδειχθεί η νομιμότητα των αντικειμένων και να ξεκαθαριστεί η εμπλοκή των εμπλεκομένων.

«Πήρα τηλέφωνο και έκανα μια προσφορά 1000 ευρώ, και μου έκανε διάφορες αντιπροτάσεις. Με ρώτησε αν θέλω να τα φέρουν σπίτι μου ή θέλω να περάσω από το κατάστημα στο Κολωνάκι να τα παραλάβω. Τους είπα ότι θα πάω στο Κολωνάκι. Λίγο μετά με πήραν τηλέφωνο να μην πάω, και μου είπαν να μην πάω γιατί τα έχει πάρει η αστυνομία και τους απάντησα, “Α, είναι τα κλεμμένα μου”. Μου έκλεισαν το τηλέφωνο» ανέφερε στη συνέντευξή της η Λόλα Νταϊφά.

«Ο πλειστηριασμός γινόταν στην εκπομπή του κυρίου Τσαγκαράκη…Tην πρώτη φορά που τα είδα, πήγα στην αστυνομία και κατήγγειλα το γεγονός. Πήγαν από την αστυνομία στο κατάστημα και αυτός τους είπε ότι τα είχε φτιάξει για μένα. Μετά αυτό έπρεπε να πάρει τον δικαστικό δρόμο. Μετά από έξι μήνες, τα έβγαλαν πάλι σε βίντεο όμως…».

