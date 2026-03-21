Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Μαρτίου, ο Γιώργος Τσαγκαράκης

  • Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση στους επαγγελματικούς του χώρους, όπου κατασχέθηκαν περίπου 300 πίνακες και 150.000 ευρώ.
  • Η σύλληψη προκλήθηκε από ανάρτηση βίντεο με ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 1745, που οδήγησε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα.
  • Η γκαλερί του Τσαγκαράκη ισχυρίζεται ότι τα έργα προέρχονται από οικογενειακή κληρονομιά και το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρχές για αξιολόγηση.
  • Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την προέλευση των έργων και τον πλήρη χαρακτήρα της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα επαγγελματικά σημεία του γκαλερίστα.
Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, γνωστός γκαλερίστας, οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Μαρτίου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου αντιμετωπίζει πλέον τη Δικαιοσύνη. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στους επαγγελματικούς του χώρους, η οποία αποκάλυψε σημαντικό αριθμό έργων τέχνης και σημαντικά χρηματικά ποσά.

Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στην γκαλερί που διατηρεί ο Τσαγκαράκης στο Κολωνάκι, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 300 πίνακες εκ των οποίων οι επτά είναι αυθεντικοί και 150.000 ευρώ.

Μια γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, συνελήφθη επίσης από την ΕΛ.ΑΣ. κατά τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι της εντοπίστηκε το Ευαγγέλιο, το οποίο είχε αναρτήσει ο Τσαγκαράκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε την αρχή του νήματος των αστυνομικών ερευνών.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Η ανάρτηση ενός σπάνιου θρησκευτικού κειμηλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, οδηγώντας στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, στην κατάσχεση πολύτιμων αντικειμένων και σε σοβαρά ερωτήματα για την προέλευσή τους.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση βίντεο στα προσωπικά του προφίλ, στο οποίο ανακοίνωνε ότι θα δημοπρατήσει ένα Ευαγγέλιο, εκδηλώθηκε άμεσο ενδιαφέρον από δύο πιθανούς αγοραστές. Το βίντεο, όπου το Ευαγγέλιο χρονολογείται το 1745, έγινε αντιληπτό από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε τις αρμόδιες Αρχές. Ακολούθησε άμεση επέμβαση της αστυνομίας σε αποθηκευτικό χώρο του γκαλερίστα στα νότια προάστια, όπου το Ευαγγέλιο κατασχέθηκε για να εξεταστεί η αυθεντικότητά του από ειδικούς.

Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη:

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του Τσαγκαράκη, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη δραστηριότητά του. Στην αποθήκη βρέθηκαν πάνω από 300 πίνακες καθώς και μετρητά που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία του γκαλερίστα τονίζει ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές για αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει ειδική γνώση σε θρησκευτικά κειμήλια. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι πίνακες αποτελούν προσωπική συλλογή του Τσαγκαράκη, προερχόμενη από οικογενειακή κληρονομιά δεκαετιών, και δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί η προέλευση των έργων και να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ανακοίνωση της εταιρείας δεν γίνεται καμία αναφορά στην επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία διενεργήθηκε από ειδική ομάδα με δεκάδες αξιωματικούς, εξειδικευμένους στην εξάρθρωση κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας.

Όσον αφορά το Ευαγγέλιο, οι νομικοί εκπρόσωποι του γκαλερίστα υποστηρίζουν ότι «η εταιρεία έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα και τη χρονολογία του». Ωστόσο, στην ανακοίνωση της γκαλερί αποσιωπάται ότι το αντικείμενο είχε τεθεί προς πώληση, ενώ επιχειρείται να παρουσιαστεί ότι παραδόθηκε απευθείας στις αρχές. Προβλέπεται, μάλιστα, η πιθανότητα διάθεσής του προς αγορά από το ελληνικό δημόσιο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία εξετάζει όλα τα επαγγελματικά σημεία που συνδέονται με τον Τσαγκαράκη.

Το Ευαγγέλιο, που χρονολογείται από το 1745 και συνδέεται με τη Βενετία κατά την περίοδο του Μητροπολίτη Ιεροσολύμων Παρθενίου, θεωρείται αυθεντικό, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πώς περιήλθε στην κατοχή του γκαλερίστα. Παράλληλα, η υπόθεση φαίνεται ότι αποτέλεσε μόνο αφορμή για να ελεγχθεί σε βάθος η δραστηριότητά του.

