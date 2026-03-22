Τσαγκαράκης: Τα τρία πρόσωπα που «έκαψαν» τον γκαλερίστα - Τι λέει ο δικηγόρος του

Μία ανώνυμη καταγγελία μέσω email, με φωτογραφίες και στοιχεία αποτέλεσε το «κλειδί» για να ανοίξει η σοβαρή υπόθεση με «πρωταγωνιστή» τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη. Ακολούθησε καταγγελία για πλαστούς πίνακες από σπουδαίο στέλεχος του κόσμου των τεχνών αλλά και καταγγελίες ενός Κύπριου Βυζαντινολόγου.

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει και ο επιχειρηματίας καλείται τώρα να αποδείξει όχι μόνο το πώς έφτασε να εμπορεύεται ένα μνημειακής φύσεως Ευαγγέλιο αλλά και το αν γνώριζε την αυθεντικότητα των έργων τέχνης που πουλούσε σε επιφανείς και όχι μόνο συλλέκτες.

Ο Κωνσταντίνος Γώγος, δικηγόρος του γνωστού γκαλερίστα, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega για την υπόθεση. «Έχει πείρα 30 χρόνων και δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Έσκασε η υπόθεση από ένα βίντεο με το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο. Πράγματι το Ευαγγέλιο είναι γνήσιο και υπάγεται στον νόμο περί αρχαιοτήτων, και δυστυχώς το εισήγαγε ακριβώς προς πώληση. Η αστυνομία πράγματι έκανε ταχύτατα τη δουλειά της. Ξεκίνησε έρευνα και απ’ αυτή προέκυψε όλη η δικογραφία, η οποία εισήχθη στην εισαγγελία. Η εισαγγελία άμεσα άσκησε το κατηγορητήριο και μάλιστα την τρίτη έχουμε την ανάκριση», είπε ο ίδιος και συμπλήρωσε: «Οφείλουμε να πούμε το εξής: Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο ακριβώς είναι εξ Ιταλίας, έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία αν και εφόσον υπάγεται πράγματι στους ελληνικούς ποινικούς νόμους περί αρχαιοτήτων και, αν όντως, για την Τρίτη θα έπρεπε να εκδοθεί άδεια από το τμήμα αρχαιοτήτων για να εισαχθεί στην Ελλάδα ή αν θα έπρεπε να περάσει από Ιταλία για να έχει νομιμότητα. Δηλαδή αν όντως έχει τελεστεί ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα ή αν αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να έχει βγάλει άδεια στην Ιταλία και να μας έρθει εν συνεχεία στην Ελλάδα νόμιμο. Άρα έχω μια πολύ μεγάλη αμφισβήτηση νομικά. Θα ήθελα τη Δευτέρα να δω τη δικογραφία».

Ο Κωνσταντίνος Γώγος πρόσθεσε: «Είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη σημερινή κατάσταση. Ξέρει ότι δεν έχει τελέσει κανένα απολύτως ποινικό αδίκημα και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε ποινική δικογραφία έχει έρθει μπροστά του. Όλα αυτά συνθέτουν μία νόμιμη επιχείρηση, με τρία διαφορετικά υποκαταστήματα και ένα ποσό το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί απόλυτα σε έναν νόμιμο επιχειρηματία ο οποίος δουλεύει 30 χρόνια στο συγκεκριμένο αντικείμενο».

Το βαρύ κατηγορητήριο για τον γκαλερίστα

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα

Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

Κατασκευή – έκθεση – διακίνηση – διάθεση και κατοχή έργων τέχνης, με σκοπό την παραπλάνηση

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Στο επίκεντρο το Ευαγγέλιο

Ποικίλα ερωτήματα εγείρει πάντως ο τρόπος που περιήλθε το εν λόγω Ευαγγέλιο στα χέρια του Γιώργου Τσαγκαράκη, ενώ από την αστυνομία δεν αποκλείουν ακόμα κάποια σύνδεση με τον ηγούμενο που συνελήφθη τον Σεπτέμβριο στα Καλάβρυτα.

Η είδηση της σύλληψης του επιτυχημένου επιχειρηματία έσκασε σαν βόμβα στους κοσμικούς κύκλους της Αθήνας.

Γκαρίπης: «Η εμπορία του Ευαγγελίου και έργων του Θεόφιλου είναι κακούργημα»

Ο Αχιλλέας Τσαντίλης, Πρόεδρος του Σωματείου Εκτιμητών/Πραγματογνωμόνων Έργων και Αντικειμένων Τέχνης Ελλάδος και Κύπρου, ξεκαθαρίζει ότι έργα που πωλούσε ο συλληφθείς, αν ήταν αυθεντικά θα ήταν τελείως διαφορετική η τιμή τους.

«Στο χρηματιστήριο της αγοράς της τέχνης δηλαδή, τα έργα αυτά έχουν υπερπολλαπλάσια τιμή. Δηλαδή ένα αντίστοιχο έργο του Θεόφιλου, δεν είναι της τάξης των 25, 30, 35 χιλιάδων ευρώ, αλλά είναι αρκετά μεγαλύτερη η τιμή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα, διά της οδού αυτής που αναφέρετε, έχουν και την ευθύνη των αποφάσεων και των πράξεών τους», τόνισε ο κ. Τσαντίλης.

Το Ευαγγέλιο και πολλά από τα έργα τέχνης που πουλούσε ο γκαλερίστας είναι κατοχυρωμένα ως μνημεία και απαγορεύεται η εμπορία τους εξηγεί ο δικηγόρος και συλλέκτης, Στέλιος Γκαρίπης.

Διαβάστε επίσης