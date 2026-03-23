Εκτός Star ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης - Η ανακοίνωση του σταθμού

Σε επίσημη ανακοίνωση προχώρησε ο τηλεοπτικός σταθμός «Star Channel» έπειτα από την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί στον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη (24/3).

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για υπεξαίρεση αρχαίων μνημείων, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράνομη διακίνηση πλαστών έργων τέχνης.

Ο τηλεοπτικός σταθμός «Star Channel», με τον οποίο συνεργαζόταν στο πλαίσιο της εκπομπής «Cash or Trash», πήρε σαφή θέση για την υπόθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τσαγκαράκης τίθεται εκτός μελλοντικών γυρισμάτων.

Τι διευκρινίζει ο σταθμός

Ο τηλεοπτικός σταθμός ξεκαθαρίζει πως ο Γιώργος Τσαγκαράκης δεν είχε σχέση εξαρτημένης εργασίας με το κανάλι ή την παραγωγή, αλλά συμμετείχε στην εκπομπή «Cash or Trash» αποκλειστικά ως ένας από τους ανεξάρτητους αγοραστές. Επισημαίνεται ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων, χωρίς καμία εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής, ενώ τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν ήδη μαγνητοσκοπηθεί. Αναστολή συμμετοχής Σε κάθε περίπτωση, το «Star Channel» τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, σεβόμενο το τεκμήριο αθωότητας, ωστόσο έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του γκαλερίστα σε μελλοντικά γυρίσματα. «Ο σταθμός κρατά αποστάσεις από την υπόθεση, ξεκαθαρίζοντας τον ρόλο του και “παγώνοντας” τη συνεργασία μέχρι νεωτέρας». Στιγμιότυπα από την συμμετοχή του στην εκπομπή:

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη, τόσο o τηλεοπτικός σταθμός Star όσο και η Green Pixel Productions, εταιρεία παραγωγής της εκπομπής "Cash or Trash" διευκρινίζουν τα εξής:

Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής.

Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον κ. Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη.

Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής».

