Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης και το επίμαχο Ευαγγέλιο

  • Η ΕΑΣ ερευνά πώς ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης απέκτησε το κλεμμένο Ευαγγέλιο του 1745, συνδέοντας την υπόθεση με ληστεία στο Άγιον Όρος τη δεκαετία του 1960.
  • Η αστυνομία διευρύνει την έρευνα, εξετάζοντας και την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας σε μονή των Καλαβρύτων που είχε απασχολήσει τις Αρχές παλαιότερα.
  • Ο δικηγόρος του Τσαγκαράκη υποστηρίζει ότι το Ευαγγέλιο αποκτήθηκε νόμιμα με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις.
  • Δεν υπάρχει επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να επιβεβαιώνει ότι οι πίνακες που πωλούσε είναι πλαστοί, ενώ για το αδίκημα της πλαστογραφίας απαιτείται και η χρήση του πλαστού αντικειμένου.
  • Τα περίπου 190.000 ευρώ που βρέθηκαν θεωρούνται από τον συνήγορο δικαιολογημένα, προερχόμενα από τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα του γκαλερίστα.
Απίστευτες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση με τους πλαστούς πίνακες και το Ευαγγέλιο του 1745 που πουλούσε ο γνωστός γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης.

Σύμφωνα με τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η ΕΛΑΣ προσπαθεί να εντοπίσει πώς βρέθηκε στα χέρια του γνωστού γκαλερίστα, καθώς το ιερό κειμήλιο είναι κλεμμένο και μάλιστα έχει μπει στο επίκεντρο των αξιωματικών της αστυνομίας μια κλοπή στο Άγιον Όρος τη δεκαετία του 1960, όταν Γερμανοί είχαν κατηγορηθεί για αυτήν.

Πλέον η βεντάλια της ΕΛΑΣ έχει ανοίξει αρκετά αναφορικά με την υπόθεση Τσαγκαράκη και πλέον στο τραπέζι έχει μπει και η υπόθεση αρχαιοκαπηλίας σε μονή των Καλαβρύτων, η οποία είχε απασχολήσει τις Αρχές πριν από αρκετούς μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΛΑΣ είχε στο στόχαστρό της τον γνωστό γκαλερίστα για πλαστούς πίνακες, τον οποίο τον παρακολουθούσε για πάνω από ένα μήνα, ωστόσο το Ευαγγέλιο που διαφήμιζε ο Γιώργος Τσαγκαράκης ήταν αυτό που έδωσε τελείως άλλη τροπή στην υπόθεση.

«Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις», λέει ο δικηγόρος του

Απαντήσεις για την υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη έδωσε ο συνήγορός του, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος, λίγα 24ωρα πριν από την απολογία του κατηγορουμένου γκαλερίστα ενώπιον του ανακριτή.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star, ο εντολέας του βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έπειτα από 30 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

«Ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται επί δεκαετίες, από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκεται στη φυλακή και αναμένει να απολογηθεί. Οι ώρες είναι δύσκολες», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο επίμαχο Ευαγγέλιο, ο κ. Γώγος υποστήριξε ότι ο πελάτης του το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα.

«Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση», τόνισε.

Παράλληλα, έθεσε και νομικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται κατά πόσο αυτή ισχύει, δεδομένου ότι το αντικείμενο δεν είναι ελληνικής προέλευσης.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης, ο συνήγορος του γκαλερίστα ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει πλαστότητα.

Μάλιστα, εξήγησε ότι για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της πλαστογραφίας απαιτείται και χρήση του πλαστού αντικειμένου.

«Αν κάποιος κατασκευάσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα αλλά δεν το χρησιμοποιήσει, δεν τελείται το αδίκημα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να αποδειχθεί και χρήση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γώγος κάλεσε όσους έχουν αγοράσει έργα τέχνης να προχωρήσουν σε πραγματογνωμοσύνες και να προσκομίσουν τα αποτελέσματα στη Δικαιοσύνη.

«Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει καμία επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει ότι τα έργα δεν είναι γνήσια. Αν υπάρξουν, να κατατεθούν ενώπιον του ανακριτή», σημείωσε.

Αναφορικά με τα περίπου 190.000 ευρώ που εντοπίστηκαν, ο συνήγορος υποστήριξε ότι πρόκειται για απολύτως δικαιολογημένο ποσό.

«Ένας επιχειρηματίας με 30 χρόνια δραστηριότητας και τρία υποκαταστήματα μπορεί να διαθέτει τέτοια ποσά. Τα χρήματα αυτά προκύπτουν από τις φορολογικές του δηλώσεις», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Το COSMOTE HISTORY τιμά την επέτειο της 25ης Μαρτίου

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ετοιμάζεται συνάντηση στο Πακιστάν με Αμερικανούς και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν

17:21LIFESTYLE

Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ μιλά για τη συνεργασία τους στο «The Riders»: «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος»

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ιράν είναι κάτω, εμείς είμαστε πάνω

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... ερημώνει: Άδεια αεροπλάνα και πτήσεις χωρίς επιβάτες η νέα καθημερινότητα

17:05ME TO N & ME TO Σ

Μπαζώνουν και τη δίκη

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα ανακούφισης στις αγορές: Εκτινάχθηκαν τα χρηματιστήρια - Πέφτει η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Η ασφυξία στη δικαστική αίθουσα, οι οργισμένοι συγγενείς, οι 33 απόντες κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και η αναβολή

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Instant Win: Κέρδη μέχρι 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: «Βουτιά» στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο μετά την υπαναχώρηση Τραμπ για επίθεση στο Ιράν

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο - Δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

16:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: «Ο Φαλ κάνει κανονικά προπονήσεις» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα πριν τη Βαλένθια

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά

16:03ΥΓΕΙΑ

Στο προσκήνιο η ψυχική υγεία των παιδιών: Τα δωρεάν προγράμματα του υπουργείου Υγείας και της UNICEF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτικές φωτογραφίες από την τελευταία έξοδο: Ρεπόρτερ κάηκε μαζί με τα 3 παιδιά της

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

22 συλλήψεις επιχειρηματιών από το ελληνικό FBI σε επιχείρηση για άπατες από εικονικές εταιρείες με τιμολόγια μαϊμού - Φοροδιαφυγή €11 εκατ.

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Οργή από την οικογένεια Πλακιά κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου, αλήτη»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Επική γκάφα σε σχολείο: Παρουσίασαν ήρωα της ελληνικής επανάστασης με καλάσνικοφ

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο - Δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Η ασφυξία στη δικαστική αίθουσα, οι οργισμένοι συγγενείς, οι 33 απόντες κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και η αναβολή

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 68χρονο στην Υπάτη μπροστά στα μάτια της συζύγου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ