Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745

Snapshot Η ΕΑΣ ερευνά πώς ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης απέκτησε το κλεμμένο Ευαγγέλιο του 1745, συνδέοντας την υπόθεση με ληστεία στο Άγιον Όρος τη δεκαετία του 1960.

Η αστυνομία διευρύνει την έρευνα, εξετάζοντας και την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας σε μονή των Καλαβρύτων που είχε απασχολήσει τις Αρχές παλαιότερα.

Ο δικηγόρος του Τσαγκαράκη υποστηρίζει ότι το Ευαγγέλιο αποκτήθηκε νόμιμα με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις.

Δεν υπάρχει επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να επιβεβαιώνει ότι οι πίνακες που πωλούσε είναι πλαστοί, ενώ για το αδίκημα της πλαστογραφίας απαιτείται και η χρήση του πλαστού αντικειμένου.

Τα περίπου 190.000 ευρώ που βρέθηκαν θεωρούνται από τον συνήγορο δικαιολογημένα, προερχόμενα από τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα του γκαλερίστα. Snapshot powered by AI

Απίστευτες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση με τους πλαστούς πίνακες και το Ευαγγέλιο του 1745 που πουλούσε ο γνωστός γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης.

Σύμφωνα με τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η ΕΛΑΣ προσπαθεί να εντοπίσει πώς βρέθηκε στα χέρια του γνωστού γκαλερίστα, καθώς το ιερό κειμήλιο είναι κλεμμένο και μάλιστα έχει μπει στο επίκεντρο των αξιωματικών της αστυνομίας μια κλοπή στο Άγιον Όρος τη δεκαετία του 1960, όταν Γερμανοί είχαν κατηγορηθεί για αυτήν.

Πλέον η βεντάλια της ΕΛΑΣ έχει ανοίξει αρκετά αναφορικά με την υπόθεση Τσαγκαράκη και πλέον στο τραπέζι έχει μπει και η υπόθεση αρχαιοκαπηλίας σε μονή των Καλαβρύτων, η οποία είχε απασχολήσει τις Αρχές πριν από αρκετούς μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΛΑΣ είχε στο στόχαστρό της τον γνωστό γκαλερίστα για πλαστούς πίνακες, τον οποίο τον παρακολουθούσε για πάνω από ένα μήνα, ωστόσο το Ευαγγέλιο που διαφήμιζε ο Γιώργος Τσαγκαράκης ήταν αυτό που έδωσε τελείως άλλη τροπή στην υπόθεση.

«Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις», λέει ο δικηγόρος του

Απαντήσεις για την υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη έδωσε ο συνήγορός του, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος, λίγα 24ωρα πριν από την απολογία του κατηγορουμένου γκαλερίστα ενώπιον του ανακριτή.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star, ο εντολέας του βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έπειτα από 30 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

«Ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται επί δεκαετίες, από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκεται στη φυλακή και αναμένει να απολογηθεί. Οι ώρες είναι δύσκολες», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο επίμαχο Ευαγγέλιο, ο κ. Γώγος υποστήριξε ότι ο πελάτης του το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα.

«Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση», τόνισε.

Παράλληλα, έθεσε και νομικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται κατά πόσο αυτή ισχύει, δεδομένου ότι το αντικείμενο δεν είναι ελληνικής προέλευσης.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης, ο συνήγορος του γκαλερίστα ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει πλαστότητα.

Μάλιστα, εξήγησε ότι για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της πλαστογραφίας απαιτείται και χρήση του πλαστού αντικειμένου.

«Αν κάποιος κατασκευάσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα αλλά δεν το χρησιμοποιήσει, δεν τελείται το αδίκημα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να αποδειχθεί και χρήση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γώγος κάλεσε όσους έχουν αγοράσει έργα τέχνης να προχωρήσουν σε πραγματογνωμοσύνες και να προσκομίσουν τα αποτελέσματα στη Δικαιοσύνη.

«Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει καμία επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει ότι τα έργα δεν είναι γνήσια. Αν υπάρξουν, να κατατεθούν ενώπιον του ανακριτή», σημείωσε.

Αναφορικά με τα περίπου 190.000 ευρώ που εντοπίστηκαν, ο συνήγορος υποστήριξε ότι πρόκειται για απολύτως δικαιολογημένο ποσό.

«Ένας επιχειρηματίας με 30 χρόνια δραστηριότητας και τρία υποκαταστήματα μπορεί να διαθέτει τέτοια ποσά. Τα χρήματα αυτά προκύπτουν από τις φορολογικές του δηλώσεις», ανέφερε.

