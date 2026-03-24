«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του

«Δεν είναι δυνατόν να γνώριζε πως είχε στα χέρια του αντικείμενα πλαστά και να τα διαφήμιζε μέσα από την τηλεόραση - Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα και θα τα παρουσιάσουμε», ανέφερε σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του γνωστού γκαλερίστα 

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες παραχώρησε ο δικηγόρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφερόμενος στην αθωότητα του πελάτη του για την οποία υπάρχουν αποδείξεις, ενώ πρόσθεσε πως κατά την δική του γνώμη ο γκαλερίστας κρατείται «κακώς».

«Ο κύριος Τσαγκαράκης, τον οποίο εκπροσωπούμε μαζί με τους συνεργάτες μου, κ. Γιάννη Παπαριστείδη και κ. Παναγιώτη Κάρκουλα είναι αθώος. Αυτή είναι η πρώτη του δήλωση δι’ εμού. Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται. Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται.

Υπάρχει ένα δόγμα στην εγκληματολογία όσον αφορά στις πωλήσεις έργων τέχνης. Κανένας, ο οποίος δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει αντικείμενα που είναι πλαστά γιατί αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Αναφορικά με το Ευαγγέλιο ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Στις 19 Μαρτίου είχε επικοινωνήσει με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων και προσπάθησε να κλείσει ραντεβού, προκειμένου να επιδείξει σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Ήθελε να δείξει το Ευαγγέλιο για να ενημερωθεί αρμοδίως, αν υπάρχει πρόβλημα.

Τον πρόλαβε η αστυνομία. Θέλω να είστε σίγουροι ότι ακόμα είμαστε στην αρχή. Η ταπεινότητά μου δεν μπορεί να δεχτεί πως είχε δόλο. Δεν είναι δυνατόν να γνώριζε πως είχε στα χέρια του αντικείμενα πλαστά και να τα διαφήμιζε μέσα από την τηλεόραση. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα και θα τα παρουσιάσουμε».

Για ποια αδικήματα κατηγορείται ο γνωστός γκαλερίστας

Ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων που του αποδίδονται.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, καθώς και για παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου. Παράλληλα, κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής, έκθεσης, διακίνησης, διάθεσης και κατοχής έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση, πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και σε εμπορική κλίμακα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης και η κατηγορία της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία, επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Αφορμή για την έναρξη της έρευνας της Ελληνικής Αστυνομίας αποτέλεσε ένα Ευαγγέλιο, για το οποίο η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι αποκτήθηκε απολύτως νόμιμα. Όπως δήλωσε ο συνήγορός του, το συγκεκριμένο κειμήλιο παραλήφθηκε συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και τις σχετικές βεβαιώσεις, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για αντικείμενο αμφίβολης προέλευσης. «Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση» είπε ο συνήγορός του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
