Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

Snapshot Ο Κίμι Αντονέλι έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1 στην ιστορία, κατακτώντας τον τίτλο σε ηλικία 20 ετών και 68 ημερών.

Ο Αντονέλι εξασφάλισε τον τίτλο στο Grand Prix του Μεξικού, τερματίζοντας τρίτος πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Λιούις Χάμιλτον.

Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes έσπασε το ρεκόρ ηλικίας του Σεμπάστιαν Φέτελ και έγινε ο πρώτος Ιταλός πρωταθλητής μετά από 73 χρόνια.

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Μεξικό, με δύο παρεμβάσεις αυτοκινήτου ασφαλείας και κόκκινη σημαία λόγω σοβαρού ατυχήματος.

Η Mercedes κατέκτησε τον πρώτο τίτλο οδηγών από το 2020, ενώ η σεζόν συνεχίζεται με το Grand Prix του Σάο Πάολο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Snapshot powered by AI

Ο Κίμι Αντονέλι είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και, σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο νεότερος στην ιστορία του αθλήματος. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο στο Grand Prix του Μεξικού, την Κυριακή (1/11), τερματίζοντας στην τρίτη θέση, πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν και τον Λιούις Χάμιλτον.

Σε ηλικία 20 ετών και 68 ημερών, ο Αντονέλι κατέρριψε το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος είχε στεφθεί πρωταθλητής το 2010 σε ηλικία 23 ετών. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Ιταλός που κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 73 ετών.

Ο οδηγός της Mercedes εξασφάλισε το πρωτάθλημα τέσσερις αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν, έχοντας πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή χρονιά με εννέα νίκες. Στο Μεξικό χρειαζόταν απλώς να τερματίσει μέσα στην πρώτη εννιάδα για να κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του.

«Τα καταφέραμε! Δεν θα βρισκόμουν εδώ χωρίς τη Mercedes και την οικογένειά μου. Είναι μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα», δήλωσε συγκινημένος μετά τον τερματισμό, προσθέτοντας ότι δυσκολευόταν ακόμη να συνειδητοποιήσει όσα είχε πετύχει.

Νίκη Φερστάπεν σε έναν επεισοδιακό αγώνα

Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την τρίτη του νίκη στη φετινή σεζόν, έπειτα από έναν αγώνα με ανατροπές, συγκρούσεις και δύο παρεμβάσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Ο Ολλανδός της Red Bull, που εκκίνησε από την πέμπτη θέση, εκμεταλλεύτηκε τη μονομαχία των δύο Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να δέχεται ποινή πέντε δευτερολέπτων επειδή βγήκε εκτός πίστας στη μάχη με τον Χάμιλτον.

Ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία μετά τη σφοδρή πρόσκρουση του Βάλτερι Μπότας στις προστατευτικές μπαριέρες, εξαιτίας μηχανικής αστοχίας στην Cadillac του. Ακολούθησε νέα εκκίνηση, με τον Φερστάπεν να διατηρεί την πρωτοπορία, παρά την έντονη πίεση του Χάμιλτον.

Στους τελευταίους γύρους υπήρξε νέα παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας, έπειτα από ατύχημα του Άρβιντ Λίντμπλαντ. Ο Φερστάπεν άντεξε μέχρι την καρό σημαία, τερματίζοντας μόλις 0,799 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Χάμιλτον.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Αντονέλι, ο Λεκλέρ και ο Λάντο Νόρις, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ περιορίστηκε στην έκτη θέση.

Για τη Mercedes, ο τίτλος του Αντονέλι είναι ο πρώτος στο πρωτάθλημα οδηγών μετά το 2020, όταν είχε στεφθεί πρωταθλητής ο Χάμιλτον. Η Formula 1 συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Βραζιλία, με το Grand Prix του Σάο Πάολο, στις 6–8 Νοεμβρίου.

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