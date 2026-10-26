Formula 1: Κυρίαρχος ο Αντονέλι στο Όστιν – Μια ανάσα από τον παγκόσμιο τίτλο ο νεαρός Ιταλός
Ο 20χρονος Ιταλός της Mercedes πήρε την ένατη νίκη του στη σεζόν και πλέον χρειάζεται μόλις δύο βαθμούς στο Μεξικό για να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του.
Ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τον παγκόσμιο τίτλο έκανε ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος κυριάρχησε στο Γκραν Πρι των ΗΠΑ και πήρε τη νίκη στην πίστα του Όστιν.
Ο Ιταλός της Mercedes ξεκίνησε από την pole position, κράτησε την πρωτοπορία από τους πρώτους γύρους και, με στρατηγική μίας στάσης, έφτασε χωρίς ιδιαίτερη πίεση στην καρό σημαία. Ήταν η ένατη νίκη του στη φετινή σεζόν.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, 13,078 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull. Τέταρτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον και πέμπτος ο Λάντο Νόρις.
Ο Αντονέλι έφτασε πλέον τους 365 βαθμούς και άνοιξε τη διαφορά από τον ομόσταβλό του Τζορτζ Ράσελ στους 123 βαθμούς. Ο Ράσελ τερμάτισε όγδοος στο Όστιν, κρατώντας μαθηματικά ανοιχτή τη μάχη του τίτλου για τουλάχιστον ακόμη έναν αγώνα.
Μια ανάσα από τον τίτλο
Η στέψη μπορεί πλέον να έρθει στο επόμενο Γκραν Πρι, στο Μεξικό.
Ο 20χρονος χρειάζεται μόλις δύο βαθμούς – δηλαδή του αρκεί ακόμη και η ένατη θέση – για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αντιπάλων του.
Αν τα καταφέρει, θα γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.
«Είμαστε πολύ κοντά», δήλωσε μετά τη νίκη του ο Αντονέλι, ο οποίος πλέον έχει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να κλείσει τη μάχη του τίτλου στο Μεξικό.