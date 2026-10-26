Formula 1: Κυρίαρχος ο Αντονέλι στο Όστιν – Μια ανάσα από τον παγκόσμιο τίτλο ο νεαρός Ιταλός

Ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τον παγκόσμιο τίτλο έκανε ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος κυριάρχησε στο Γκραν Πρι των ΗΠΑ και πήρε τη νίκη στην πίστα του Όστιν.

Ο Ιταλός της Mercedes ξεκίνησε από την pole position, κράτησε την πρωτοπορία από τους πρώτους γύρους και, με στρατηγική μίας στάσης, έφτασε χωρίς ιδιαίτερη πίεση στην καρό σημαία. Ήταν η ένατη νίκη του στη φετινή σεζόν.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, 13,078 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull. Τέταρτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον και πέμπτος ο Λάντο Νόρις.

Ο Αντονέλι έφτασε πλέον τους 365 βαθμούς και άνοιξε τη διαφορά από τον ομόσταβλό του Τζορτζ Ράσελ στους 123 βαθμούς. Ο Ράσελ τερμάτισε όγδοος στο Όστιν, κρατώντας μαθηματικά ανοιχτή τη μάχη του τίτλου για τουλάχιστον ακόμη έναν αγώνα.

Μια ανάσα από τον τίτλο

Η στέψη μπορεί πλέον να έρθει στο επόμενο Γκραν Πρι, στο Μεξικό.

Ο 20χρονος χρειάζεται μόλις δύο βαθμούς – δηλαδή του αρκεί ακόμη και η ένατη θέση – για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αντιπάλων του.

Αν τα καταφέρει, θα γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.

«Είμαστε πολύ κοντά», δήλωσε μετά τη νίκη του ο Αντονέλι, ο οποίος πλέον έχει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να κλείσει τη μάχη του τίτλου στο Μεξικό.

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