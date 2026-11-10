O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, σχετικά ήπιες θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως στα κεντρικά και νότια

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O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου
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Σε μια περίοδο με αρκετά ήπιες θερμοκρασίες εισέρχεται η χώρα μας, καθώς η επικράτηση δυτικής κυκλοφορίας στην ατμόσφαιρα ευνοεί τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο προς την περιοχή μας.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τις κανονικές για την εποχή τιμές. Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας, και ιδιαίτερα την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν κατά τόπους τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές της χώρας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ψύχρα θα εξαφανιστεί από παντού. Στη βόρεια Ελλάδα, οι νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θα εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.

Η ήπια θερμοκρασιακή εικόνα, πάντως, δεν θα συνοδεύεται από απόλυτη καλοκαιρία, καθώς η δυτική κυκλοφορία θα επιτρέπει τη διέλευση διαταραχών που θα προκαλούν κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Ο καιρός της Τρίτης: Ήπιες θερμοκρασίες και τοπικές βροχές

Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, σχετικά ήπιες θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και περισσότερο στα βορειοδυτικά. Στο υπόλοιπο διάστημα της ημέρας, φαινόμενα θα εμφανιστούν κατά τόπους στα νότια, ιδιαίτερα στην Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο, ιδιαίτερα προς τα Στενά του Οτράντο, θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Καιρός

Η θερμοκρασία θα παρουσιάζει αρκετά μεγάλη γεωγραφική διαφοροποίηση:

  • Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θα φτάσουν κατά τόπους τους 16 βαθμούς.
  • Στις κεντρικές περιοχές θα αγγίξουν τους 20 βαθμούς.
  • Στα νότια θα φτάσουν τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Ενδεικτικά, στη Φλώρινα η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 12 βαθμούς, στο Αγρίνιο θα φτάσει τους 18, στη Σύρο τους 20 και στο Ηράκλειο τους 22 βαθμούς.

Οι τιμές αυτές αναδεικνύουν γιατί δεν αρκεί μία μόνο θερμοκρασία για να περιγράψουμε τον καιρό ολόκληρης της χώρας. Ακόμη και μέσα στην ίδια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, το ανάγλυφο, το υψόμετρο και η απόσταση από τη θάλασσα μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές διαφορές.

Καιρός

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα προβλέπονται διαστήματα παροδικής συννεφιάς. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν κατά διαστήματα νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής κυρίως από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, γύρω στα 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 16 βαθμούς.

Τετάρτη: Περισσότερες βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια

Η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα είναι η ημέρα με τις περισσότερες βροχοπτώσεις κατά το πρώτο μέρος της εβδομάδας.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, με μεγαλύτερη έμφαση στα βορειοδυτικά, ενώ βροχές θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο.

Η διαταραχή θα κινηθεί σταδιακά ανατολικότερα, επιτρέποντας την πρόσκαιρη υποχώρηση των φαινομένων κατά τη διάρκεια της Πέμπτης σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από νότιες διευθύνσεις και θα φτάσουν περίπου τα 6 μποφόρ.

Καιρός

Πέμπτη: Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου αναμένεται περιορισμός των βροχοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, καθώς οι θερμότερες αέριες μάζες θα διατηρηθούν στην περιοχή μας.

Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου, κυρίως στο Ιόνιο, προαναγγέλλοντας τη διέλευση της επόμενης διαταραχής.

Καιρός

Παρασκευή: Νέες βροχές και θερμοκρασίες έως 24–25 βαθμούς

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένεται ένας νέος κύκλος βροχοπτώσεων, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται και πάλι στη δυτική και κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Οι νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση και θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο και στην περιοχή προς τις ακτές της Αδριατικής.

Παρά τις βροχοπτώσεις, η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών θα ευνοήσει τη διατήρηση υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών. Έτσι, στις θερμότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός

Ήπιος καιρός, αλλά όχι χωρίς διαταραχές

Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με ένα χαρακτηριστικό συνδυασμό ήπιων θερμοκρασιών, νότιων ανέμων και διαδοχικών βροχοπτώσεων, οι οποίες θα επηρεάζουν περισσότερο τη δυτική Ελλάδα.

Η επικράτηση της δυτικής κυκλοφορίας εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την εξέλιξη. Από τη μία πλευρά επιτρέπει τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Μεσόγειο, ενώ από την άλλη διευκολύνει τη διέλευση ατμοσφαιρικών διαταραχών από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Έτσι, παρότι οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε αρκετές περιοχές πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ο καιρός δεν θα είναι παντού αίθριος.

Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η θερμοκρασιακή ηπιότητα, με βροχές κατά διαστήματα και ενισχυμένους νοτιάδες, ιδιαίτερα στο Ιόνιο.

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