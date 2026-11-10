Καιρός: Πού καταγράφηκε την Τρίτη η χαμηλότερη θερμοκρασία με μόλις 1 βαθμό

Snapshot Η χαμηλότερη θερμοκρασία την Τρίτη 10 Νοεμβρίου καταγράφηκε στη Βλάστη Κοζάνης με 1,1 °C.

Οι θερμοκρασίες την ίδια ημέρα κυμάνθηκαν λίγο πάνω από 1 °C στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τμήματα της χώρας.

Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Παρουσιάστηκαν οι οκτώ σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες έως τις 08:10 ώρα Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Ο καιρός έχει ψυχράνει για τα καλά και αυτό αποτυπώνεται στις θερμοκρασίες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές έχουν αρχίσει και κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.

Μάλιστα, το πρωί της Τρίτης, στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τμήματα της χώρας καταγράφηκαν θερμοκρασίες λίγο πάνω από τον 1 °C.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Βλάστη Κοζάνης, όπου έφτασε τους 1.1 °C.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 08:10 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 10 Νοεμβρίου. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.

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