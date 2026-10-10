Μεξικό: Ένοχοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία των σέρφερ

Η πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βίας από οργανωμένο έγκλημα, αλλά οι επιθέσεις σε ξένους τουρίστες είναι σπάνιες

Μιχάλης Παπαδάκος

Μεξικό: Ένοχοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία των σέρφερ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μεξικανικό δικαστήριο έκρινε ένοχους τους τρεις Μεξικανούς για τη δολοφονία τριών ξένων τουριστών στην Ενσάδα το 2024.
  • Οι τρεις τουρίστες, δύο Αυστραλοί αδελφοί και ένας Αμερικανός φίλος τους, δολοφονήθηκαν με σφαίρες στο κεφάλι ενώ ήταν ανυπεράσπιστοι.
  • Ένας από τους κατηγορούμενους καυχιόταν για τα υπάρχοντα των θυμάτων και περιέγραψε ότι ένα από τα θύματα τον εκλιπαρούσε να τον αφήσει ζωντανό.
  • Η εισαγγελία ζήτησε ποινή 210 ετών για κάθε κατηγορούμενο, αν και η μέγιστη ποινή στη Μπάχα Καλιφόρνια είναι 60 χρόνια.
  • Η πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βίας από οργανωμένο έγκλημα, αλλά οι επιθέσεις σε ξένους τουρίστες είναι σπάνιες.
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Ένοχους έκρινε μεξικανικό δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία το 2024 τριών ξένων τουριστών, δυο 30άρηδων αδελφών από την Αυστραλία κι ενός συνομήλικου φίλου τους από τις ΗΠΑ, που είχε προκαλέσει αγανάκτηση στη χώρα και διεθνώς.

Ο δικαστής στο δικαστήριο της Ενσάδα, τον παράδεισο των σέρφερ που μετετράπη σε θέρετρο θανάτου, τόνισε στην ετυμηγορία του ότι οι εναγόμενοι, κι οι τρεις τους Μεξικανοί, διέπραξαν τους φόνους εκ προμελέτης. Ο δικαστής αναμένεται να απαγγείλει τις ποινές την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 16η Οκτωβρίου.

Τα δυο αδέλφια από την Αυστραλία, ο Τζέικ και ο Κόλουμ Ρόμπινσον, 30 και 33 ετών αντίστοιχα, κι ο Αμερικανός φίλος τους Κάρτερ Ρόουντ, 30 ετών, δολοφονήθηκαν τον Απρίλιο του 2024, ενώ είχαν κατασκηνώσει σε απομονωμένη παραλία στην Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Τα πτώματα βρέθηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, με τραύματα από σφαίρες στα κεφάλια.

Καυχιόταν ο ένας εκ των δολοφόνων για τα «τρόπαια» από τους νεκρούς

Η εισαγγελία τόνισε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι οι τρεις τουρίστες υπέστησαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν ανυπεράσπιστοι, χωρίς να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση, ενώ ο ένας από τους κατηγορούμενος καυχιόταν μετά το έγκλημα πως είχε στην κατοχή του υπάρχοντα των θυμάτων.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της φίλης του βασικού υπόπτου, του Χεσούς Χεράρδο Γκαρσία, γνωστού με το προσωνύμιο «Ελ Κέκας», ο τελευταίος κόμπαζε ότι ο Κάρτερ Ρόουντ τον εκλιπαρούσε να τον αφήσει να ζήσει, λέγοντας πως είχε μόλις αρραβωνιαστεί.

Ποινή 210 χρόνια

Η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή 210 ετών κάθειρξης στον καθένα από τους κατηγορούμενους, παρότι η βαρύτερη ποινή που προβλέπεται από τη νομοθεσία στην Μπάχα Καλιφόρνια είναι τα 60 χρόνια.

Η φίλη του βασικού υπόπτου καταδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2025, σε χωριστή δίκη, να εκτίσει 20 χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ότι υποκίνησε την κλοπή, ιδίως των ελαστικών του αυτοκινήτου των θυμάτων.

Η μητέρα των Ρόμπινσον, η Ντέμπρα, αδυνατούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της αφού άκουσε την ετυμηγορία. Το χειρότερο, είπε καταθέτοντας προχθές Πέμπτη, ήταν «στις τελευταίες τους στιγμές είχαν τόσο απάνθρωπη μεταχείριση».

Ο πατέρας, ο Μάρτιν Ρόμπινσον, διαβάζοντας ανακοίνωση εξ ονόματος των δυο οικογενειών, είπε πως η ετυμηγορία αποτελεί «σημαντική στιγμή στον μακρύ και οδυνηρό δρόμο μας για να εξασφαλίσουμε την απόδοση δικαιοσύνης για τα αγαπημένα μας παιδιά».

Άντρο ακολασίας η Μπάχα Καλιφόρνια

Η Μπάχα Καλιφόρνια, από τις πιο βίαιες πολιτείες του Μεξικού, μαστίζεται από τη βία του οργανωμένου εγκλήματος, των συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο τα καρτέλ σπανίως βάζουν στο στόχαστρο ξένους τουρίστες. Έχουν υπάρξει πάντως περιπτώσεις που ξένοι επισκέπτες έπεσαν θύματα κακοποιών στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό τα τελευταία χρόνια.

Τον Νοέμβριο του 2015, δυο Αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, είχαν δολοφονηθεί στην πολιτεία Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, και τα πτώματά τους απανθρακώθηκαν.

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