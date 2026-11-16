Απρόοπτο για τον Πάπα στο Περού - Τον βρήκε στο μάτι ροζάριο που πέταξε πιστός

Ο Πάπας Λέων XIV αγγίζει το πρόσωπό του καθώς φτάνει με το «παπομόμπιλ» για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία στην Αεροπορική Βάση Λας Πάλμας στη Λίμα του Περού, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Snapshot Κατά την περιοδε του στο Περού, οάπας Λέων χτυπήθηκε στο μάτι από ροζάριο που πέταξε πιστός.

Ο Πάπας συχνά αλληλοεπιδρά με τους πιστούς, παίρνοντας αντικείμενα που του ρίχνουν για να τα ευλογήσει.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Πάπας βρισκόταν στο παπικό όχημα κοντά σε αεροπορική βάση στη Λίμα.

Δεν υπήρξαν ενδείξεις τραυματισμού και ο Πάπας συνέχισε κανονικά την περιοδεία του.

Στο κήρυγμά του, ευχαρίστησε τους Περουβιανούς για τη φιλοξενία κατά την εξαήμερη επίσκεψή του. Snapshot powered by AI

Ένα δυσάρεστο απρόοπτο είχε ο Πάπας Λέων κατά την περιοδεία του στο Περού, όταν ένα ροζάριο που πετάχτηκε προς το μέρος του από πιστό, τον χτύπησε στο μάτι.

Ο ποντίφικας συνηθίζει να αλληλοεπιδρά με αυτόν τον τρόπο με τους πιστούς, που συχνά ρίχνουν αντικείμενα προς το μέρος του, για να τα ευλογήσει και έχει κατά διαστήματα, πιάσει πλαστικά κουκλάκια, σημαίες και μάλιστα σταμάτησε για να πάρει μια πίτσα που του πρόσφεραν κάτοικοι του Σικάγου κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Ολοκληρώνοντας τη Δευτέρα, το 12ήμερο ταξίδι στη Νότια Αμερική, ενώ βρισκόταν στο γνωστό παπικό όχημα, που περνούσε ανάμεσα από συγκεντρωμένο μεγάλο πλήθος κόσμου, κοντά σε μια αεροπορική βάση στη Λίμα, πριν από την επιστροφή του στη Ρώμη, φωτογραφίες και βίντεο κατέγραψαν τη στιγμή που εκτοξεύεται το ροζάριο προς το μέρος του, δείχνοντάς τον να αγγίζει το μάτι του.

🔴#Atención│Un misterio de denario lanzado desde la multitud golpeó accidentalmente en el rostro al Papa León XIV durante su misa de despedida en Perú este 16 de noviembre. https://t.co/fZXOgGlXM0 — Radio Uno (@radiouno_pe) November 16, 2026

Ο Πάπας συνέχισε την περιοδεία του και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε τραυματιστεί. Στο κήρυγμά του, ευχαρίστησε τους Περουβιανούς για τη φιλοξενία τους κατά τη διάρκεια της εξαήμερης επίσκεψής του στη χώρα, την οποία χαρακτήρισε πατρίδα του.

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