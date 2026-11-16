ΗΠΑ: Προειδοποίηση ασφαλείας στους Αμερικανούς για την Ευρώπη ενόψει των γιορτών

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν ότι οι πολυσύχναστοι δημόσιοι χώροι, οι εορταστικές εκδηλώσεις και οι μεγάλοι συγκοινωνιακοί κόμβοι ενδέχεται να αποτελέσουν πιθανούς στόχους για τρομοκρατικές οργανώσεις και εγκληματίες ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Προειδοποίηση ασφαλείας στους Αμερικανούς για την Ευρώπη ενόψει των γιορτών

Η χριστουγεννιάτικη αγορά στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. 20 Δεκεμβρίου 2025

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αμερικανικές πρεσβείες στην Ευρώπη προειδοποιούν τους Αμερικανούς πολίτες για αυξημένη επικινδυνότητα σε πολυσύχναστους χώρους και εορταστικές εκδηλώσεις κατά τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
  • Πιθανοί στόχοι επιθέσεων είναι χριστουγεννιάτικες αγορές, εμπορικά κέντρα, τουριστικά αξιοθέατα, θρησκευτικοί χώροι και συγκοινωνιακοί κόμβοι.
  • Οι επιθέσεις μπορεί να προέρχονται από οργανωμένες ομάδες ή μεμονωμένα άτομα χωρίς προειδοποίηση.
  • Συνιστάται στους Αμερικανούς να παραμένουν σε επιφυλακή, να προσέχουν το περιβάλλον τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.
  • Υπάρχει επίσης προειδοποίηση για πιθανές διαταραχές στις μετακινήσεις λόγω απεργιών, διαδηλώσεων και ψευδών απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια.
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Αμερικανικές πρεσβείες στην Ευρώπη έχουν εκδώσει προειδοποίηση ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες, από τους οποίους ζητούν να είναι προσεκτικοί σε δημόσιους πολυσύχναστους χώρους, κυρίως αγορές και μέσα μαζικής μεταφοράς, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Συγκεκριμένα η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βουλγαρία εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες που διαμένουν ή ταξιδεύουν στην Ευρώπη να παραμείνουν σε εγρήγορση ενόψει πιθανών απειλών για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των επερχόμενων εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2026, η πρεσβεία προειδοποίησε ότι οι πολυσύχναστοι δημόσιοι χώροι, οι εορταστικές εκδηλώσεις και οι μεγάλοι συγκοινωνιακοί κόμβοι ενδέχεται να αποτελέσουν πιθανούς στόχους για τρομοκρατικές οργανώσεις και εγκληματίες.

Η προειδοποίηση επισημαίνει τις χριστουγεννιάτικες αγορές, τα εμπορικά κέντρα, τα τουριστικά αξιοθέατα, τους θρησκευτικούς χώρους, τους συγκοινωνιακούς κόμβους και άλλους πολυσύχναστους δημόσιους χώρους ως τοποθεσίες που απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση. Η πρεσβεία σημείωσε ότι πιθανές επιθέσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από οργανωμένες ομάδες ή άτομα που ενεργούν ανεξάρτητα, με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση.

Συνιστάται στους Αμερικανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή όταν συμμετέχουν σε εορταστικές εκδηλώσεις, δημόσιες συγκεντρώσεις και όταν επισκέπτονται δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Επίσης, τους έχει ζητηθεί να παραμένουν προσεκτικοί ως προς το περιβάλλον τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της τοπικής αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Η προειδοποίηση ασφαλείας επισημαίνει επίσης πιθανές διαταραχές στις μετακινήσεις και στις καθημερινές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, οι απεργίες και οι διαδηλώσεις έχουν γίνει πιο συχνές τους τελευταίους μήνες, με πιθανές επιπτώσεις στα δίκτυα μεταφορών και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η πρεσβεία επισήμανε επίσης ότι ψευδείς απειλές για βόμβες που στόχευαν την πολιτική αεροπορία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου είχαν προκαλέσει διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις.Την ίδια προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε και οι αμερικανικές πρεσβείες στη Βρετανία, την Ισπανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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