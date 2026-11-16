Axios: Ο Λευκός Οίκος απαιτεί έγκριση πριν οι υπάλληλοι του καταθέσουν στο Κογκρέσο

Snapshot Ο Λευκός Οίκος απαιτεί έγκριση από το γραφείο νομικού συμβούλου πριν οι υπάλληλοι καταθέσουν στο Κογκρέσο.

Η κυβέρνηση Τραμπ αντιστέκεται στις έρευνες που χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενες και αβάσιμες.

Ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου προειδοποιεί ότι οι έρευνες του Κογκρέσου πρέπει να έχουν νόμιμο νομοθετικό σκοπό και όχι να τιμωρούν πολιτικά.

Ο Τραμπ δεν θεωρεί απειλή τη διαδικασία παραπομπής και έχει υποσχεθεί προληπτική χάρη σε συνεργάτες που ενδέχεται να στοχοποιηθούν.

Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με το Κογκρέσο, αλλά θα απορρίπτει αιτήματα που θεωρεί αβάσιμα ή πολιτικά υποκινούμενα. Snapshot powered by AI

Περιορισμούς σε ενδεχόμενες έρευνες του Κογκρέσου, στο οποίο από την νέα χρονιά την εξουσία θα έχουν οι Δημοκρατικοί, επιχειρεί να βάλει ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios, ο Λευκός Οίκος έχει δώσει οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες του εκτελεστικού κλάδου να λαμβάνουν άδεια από το γραφείο του επικεφαλής νομικού συμβούλου και το γραφείο νομοθετικών υποθέσεων πριν επιτρέψουν σε οποιονδήποτε υπάλληλο να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου.

Το σημείωμα που εξέδωσε τη Δευτέρα ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να αντισταθεί στις πολυάριθμες έρευνες που έχουν δεσμευθεί ότι θα ξεκινήσει σε βάρος της κυβέρνησης οι Δημοκρατικοί. «Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς, εκφοβισμούς ή απειλές λόγω πολιτικά υποκινούμενων και αβάσιμων ερευνών», δήλωσε στο Axios αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Το σημείωμα του Σαρφ προς το προσωπικό ακολουθεί μια επιστολή που έστειλε την περασμένη εβδομάδα στον νέο πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία. Στην επιστολή αυτή, ο Σαρφ προειδοποίησε τους Δημοκρατικούς να περιορίσουν τις έρευνές τους στις «νόμιμες» διερευνήσεις.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι “οι έρευνες που διεξάγονται αποκλειστικά για το προσωπικό όφελος των ερευνητών ή για να “τιμωρήσουν” τους υπό έρευνα είναι αδικαιολόγητες”», προειδοποίησε ο Σαρφ.«Οι έρευνες του Κογκρέσου πρέπει να εξυπηρετούν ένα νόμιμο νομοθετικό σκοπό· το Κογκρέσο δεν μπορεί να τις χρησιμοποιεί για να ασκεί εξουσίες ποινικής δίωξης που έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική και τη Δικαστική Εξουσία», σημείωσε ο Σαρφ.

«Ο πρόεδρος ξέρει να μετράει και δεν θα δεχθεί εκφοβισμό»

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Κογκρέσο. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι τα εύλογα αιτήματα θα γίνονται σεβαστά, αλλά οι αβάσιμες πολιτικές προσπάθειες υπονόμευσης της αποστολής μας δεν θα γίνουν αποδεκτές ως καθεστώς από τους Δημοκρατικούς που επιθυμούν να επιβραδύνουν το ιστορικό έργο της κυβέρνησης», είπε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα στο σημείωμα ο Σαρφ ανέφερε ότι η κυβέρνηση «θα παραμείνει πειθαρχημένη στην επιδίωξη του έργου και της εξυπηρέτησης που αξίζει στον αμερικανικό λαό, διασφαλίζοντας ότι όλα τα υπουργεία και οι υπηρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας θα ακολουθούν την καθιερωμένη διαδικασία διαβούλευσης του Λευκού Οίκου... προτού οποιοσδήποτε υπάλληλος υπηρεσίας συμφωνήσει να καταθέσει ενώπιον οποιασδήποτε επιτροπής του Κογκρέσου».

Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προετοιμαστεί με σχέδια για την ημέρα που οι έρευνες του Κογκρέσου θα ενταθούν. Ο Τραμπ γνωρίζει ότι αντιμετωπίζει επίσης το ενδεχόμενο της διαδικασίας παραπομπής του.

Ωστόσο, σύμβουλοί του αναφέρουν ότι αυτό δεν αποτελεί πλέον απειλή για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δεν πιστεύει ότι θα συγκεντρωθούν οι 67 ψήφοι που απαιτούνται στη Γερουσία για να καθαιρεθεί. «Ο πρόεδρος ξέρει να μετράει και δεν θα δεχθεί εκφοβισμό», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επίσης υποσχεθεί να χορηγήσει προληπτικά χάρη σε μέλη του προσωπικού του και σε συμμάχους του, οι οποίοι, κατά την άποψή του, θα στοχοποιηθούν άδικα από το Κογκρέσο ή τους εισαγγελείς.