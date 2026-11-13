Άρχισαν τα όργανα στο Κογκρέσο: Μαλλιά κουβάρια οι Δημοκρατικοί για τον ηγέτη τους στη Γερουσία

Snapshot Ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει τη θέση ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, αντιπαρατιθέμενος στον Τσακ Σούμερ.

Υπάρχει έντονη διαμάχη εντός του Δημοκρατικού κόμματος για την ηγεσία στη Γερουσία μετά τη νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τσακ Σούμερ δηλώνει ότι διαθέτει τις ψήφους για επανεκλογή, παρά την αντίθεση μελών της προοδευτικής και μετριοπαθούς πτέρυγας του κόμματος.

Οι γερουσιαστές Μπέρνι Σάντερς και Αμπντούλ ελ-Σαγιέντ υποστηρίζουν τον Βαν Χόλεν για τη θέση του ηγέτη.

Η ψηφοφορία για την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Γερουσία έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιανουαρίου, μετά την ορκωμοσία του νέου Κογκρέσου. Snapshot powered by AI

Στο προσκήνιο ήρθε η μάχη στα εσωτερικά κλιμάκια των Δημοκρατικών για το μοίρασμα των θέσεων εξουσίας μετά τη μεγάλη νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές και την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσο.

Ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν δήλωσε ότι θα διεκδικήσει τη θέση του ηγέτη της πλειοψηφίας κόντρα στον ηγέτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, τον Τσακ Σούμερ. Η δήλωση προμηνύει μία αναμέτρηση στη Γερουσία καθώς ο Σούμερ είναι την τελευταία δεκαετία ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα για τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία.

Σε ανάρτηση στο X, ο Βαν Χόλεν ζήτησε «νέα ηγεσία» στη Γερουσία. «Σε αυτές τις εκλογές, οι Αμερικανοί μας κάλεσαν να διορθώσουμε μια οικονομία που λειτουργεί εις βάρος των εργαζομένων και τροφοδοτείται από την πολιτική διαφθορά», έγραψε. «Για να ανταποκριθούμε, χρειαζόμαστε νέα ηγεσία. Δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο άτομο.

Αφορά το να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα». Αρκετές φωνές εντός του Δημοκρατικού κόμματος θεωρούν ότι ο 75χρονος Τσακ Σούμερ θα πρέπει να κάνει στην άκρη και να δώσει χώρο σε νέα κομματικά στελέχη του κόμματος προκειμένου να αναδειχθούν. Ωστόσο στο Καπιτώλιο λέγεται ότι ο Σούμερ είναι «ερωτευμένος» με τα ΜΜΕ και λατρεύει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας.

Το ανέκδοτο που κυκλοφορεί στο Κογκρέσο είναι ότι η πιο επικίνδυνη θέση να βρίσκεται κανείς στην Ουάσινγκτον είναι ανάμεσα στον Σούμερ και τις τηλεοπτικές κάμερες. Ακόμη και ο Μπάρακ Ομπάμα κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος είχε αστειευτεί ότι ο Σούμερ σε δείπνο του Λευκού Οίκου είχε φέρει ως συνοδό του τα ΜΜΕ.

Ο αρχηγός των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ μιλάει στα γραφεία της Επιτροπής Εκστρατείας των Δημοκρατικών για τη Γερουσία. 4 Νοεμβρίου 2026 AP

Σήκωσε το γάντι ο Σούμερ

Ο Σούμερ, ο οποίος διετέλεσε αρχηγός της πλειοψηφίας από το 2021 έως το 2025, είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι διέθετε τις απαραίτητες ψήφους για να επανεκλεγεί στην ηγεσία της ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία. Παρόλα τα μέλη της προοδευτικής και της μετριοπαθούς πτέρυγας του κόμματος δηλώνουν ότι δεν θα τον υποστηρίξουν.

Οι γερουσιαστές Μπέρνι Σάντερς και Ελίσα Σλότκιν εμφανίστηκαν μαζί σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη και είπεαν ότι δεν θα υποστηρίξουν τον Σούμερ. Το ίδιο δήλωσαν και ορισμένοι νεοεκλεγμένοι γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων οι εκλεγμένοι γερουσιαστές Άνταμ Χάμιλτον από Κάνσας), Άννι Άντριους από τη Νότια Καρολίνα, Αμπντούλ ελ-Σαγιέντ από το Μίσιγκαν και Τρόι Τζάκσον από το Μέιν.

Τόσο ο Σάντερς όσο και ο ελ-Σαγιέντ εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τον Βαν Χόλεν, αμέσως μετά την ανακοίνωσή του τελευταίου. «Ο αμερικανικός λαός ψήφισε υπέρ της αλλαγής. Θέλει ένα Δημοκρατικό Κόμμα που θα αντισταθεί στα ισχυρά ειδικά συμφέροντα, θα αναμετρηθεί με την τάξη των δισεκατομμυριούχων και θα αγωνιστεί για τις εργατικές οικογένειες. Γι’ αυτό υποστηρίζω τον γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν να ηγηθεί των Δημοκρατικών στη Γερουσία», έγραψε ο Σάντερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς. 24 Οκτωβρίου 2026 AP

Ο Σούμερ φαίνεται να παραμένει σίγουρος ότι διαθέτει τις απαραίτητες ψήφους, αλλά δήλωσε σε ανάρτησή του στο X την Πέμπτη ότι δέχεται με χαρά την πρόκληση. «Χαιρετίζω κάθε συζήτηση σχετικά με το μέλλον της συνέλευσής μας και το σημαντικό έργο που μας περιμένει. Είμαι περήφανος για όσα έχουμε επιτύχει μαζί, οι 55 έδρες, και ο αριθμός αυξάνεται, είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα και διαθέτω τις ψήφους για να συνεχίσω να υπηρετώ ως αρχηγός των Δημοκρατικών», έγραψε ο Σούμερ.

Η ψηφοφορία για την εκλογή του ηγέτη της Γερουσίας απαιτεί την πλειοψηφία της ομάδας των Δημοκρατικών και αποτελεί μια διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιανουαρίου, μετά την ορκωμοσία του νέου Κογκρέσου.