Κρήτη: Τρία κρούσματα νορβηγικής ψώρας σε δομή μεταναστών - Νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

Snapshot Τρία ύποπτα κρούσματα νορβηγικής ψώρας εντοπίστηκαν σε δομή μεταναστών στην Κρήτη και νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται για την τελική διάγνωση.

Η μεταφορά των κρουσμάτων δημιουργεί προβλήματα στη διαθεσιμότητα ασθενοφόρων και αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης, απαιτώντας αυστηρά μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης.

Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Κρήτης διέψευσε την επιβεβαίωση περιστατικού νορβηγικής ψώρας μέχρι στιγμής στην περιοχή.

Η νορβηγική ψώρα είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική μορφή ψώρας που επηρεάζει κυρίως άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και απαιτεί αυστηρή θεραπεία και προληπτικά μέτρα για τις στενές επαφές.

Η αντιμετώπιση της ψώρας περιλαμβάνει τοπική αγωγή με παρασιτοκτόνα σκευάσματα, σχολαστικό καθαρισμό του περιβάλλοντος και προφυλακτική θεραπεία των επαφών για την αποφυγή εξάπλωσης. Snapshot powered by AI

Τρία κρούσματα που παραπέμπουν σε νορβηγική ψώρα έχουν εντοπιστεί σε δομή μεταναστών στην Κρήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Alpha, τρεις μετανάστες από το Μπαγκλαντές εκδήλωσαν συμπτώματα ψώρας και νοσηλεύονται στη Δερματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα που αναμένονται από τις εξετάσεις που τους διενεργήθηκαν θα δείξουν την ακριβή αιτία των συμπτώματων.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αφίξεις μεταναστευτικών ροών στο νησί. Πλάνα που μετέδωσε το ίδιο κανάλι, δείχνουν τη νέα άφιξη που σημειώθηκε σήμερα, στην παραλία «Κριός» στην Παλαιόχωρα, με την απόβαση περίπου 43 ατόμων.

Η ανησυχία στο ΕΚΑΒ

Όπως επισημαίνεται από το ΕΚΑΒ, και σύμφωνα με το cretalive.gr, η μεταφορά των συγκεκριμένων περιστατικών δημιουργεί δύο βασικά ζητήματα.

Το πρώτο αφορά τη δέσμευση ασθενοφόρων για τις διακομιδές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η διαθεσιμότητά τους για την εξυπηρέτηση άλλων περιστατικών. Ένα ασθενοφόρο που πραγματοποιεί μια τέτοια μεταφορά δεν μπορεί την ίδια στιγμή να ανταποκριθεί σε μια επείγουσα κλήση ασθενούς.

Το δεύτερο αφορά τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου, ιδιαίτερα εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για νορβηγική ψώρα. Η μεταφορά ύποπτων κρουσμάτων απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων προστασίας, ενώ τα οχήματα θα πρέπει να υποβάλλονται στις προβλεπόμενες διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετο χρόνο εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με πηγές της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, η διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της 7ης ΥΠΕ, ενώ αναζητείται λύση με τη συνδρομή του Λιμεναρχείου ή του Δήμου Ηρακλείου.Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά του δεύτερου ασθενούς, με αποτέλεσμα να παραμένει η εκκρεμότητα ως προς τον τρόπο και τον φορέα που θα αναλάβει τη διακομιδή.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί περιστατικό νορβηγικής ψώρας

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Αντώνης Παπαδάκης, σε σημερινές δηλώσεις του διέψευσε ότι έχει επιβεβαιωθεί περιστατικό νορβηγικής ψώρας.

Όπως επισήμανε, επικοινώνησε με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, έως τώρα δεν έχει καταγραφεί περιστατικό ψώρας στον χώρο του πρώην Ψυγείου.

Σε ό,τι αφορά το άτομο από την ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου, ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση για τη νόσο.

Ο ίδιος τόνισε, πάντως, ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος νορβηγικής ψώρας, τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ιδιαίτερα αυστηρά, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας της συγκεκριμένης μορφής. Στην περίπτωση της απλής ψώρας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης, με έμφαση στον σχολαστικό καθαρισμό των κλινοσκεπασμάτων και των χώρων.

Τι είναι η νορβηγική ψώρα

Η νορβηγική ψώρα, είναι διαφορετική από την κοινή ψώρα. Η ψώρα επηρεάζει σχεδόν πάντα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και παρατηρείται πιο συχνά σε ηλικιωμένους, σε άτομα με νοητική ή σωματική αναπηρία και σε ασθενείς με AIDS, λέμφωμα ή άλλες καταστάσεις που μειώνουν την αποτελεσματικότητα της ανοσολογικής απόκρισης. Οι βλάβες όμως αυτής της χαρακτηριστικής μορφής ψώρας, της νορβηγικής, είναι εκτεταμένες και μπορεί να εξαπλωθούν σε όλο το σώμα.

Η νορβηγική ψώρα προκαλείται από την είσοδο του ακάρεως στο δέρμα. Η μετάδοση της ψώρας γίνεται κυρίως μέσω στενής σωματικής επαφής και κοινής χρήσης μολυσμένων αντικειμένων όπως ρούχα, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες και έπιπλα. Τα ακάρεα της ψώρας μπορούν να επιβιώσουν στο δέρμα για 48 έως 72 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Τα άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα είναι πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη της νόσου.

Τα συμπτώματα της νορβηγικής ψώρας περιλαμβάνουν:

Έντονη φαγούρα (επίμονο κνησμό): Η φαγούρα μπορεί να είναι πιο έντονη κατά τη νύχτα.

Δερματικά εξανθήματα: Μπορεί να παρατηρηθούν φουσκάλες και ερυθρότητα στο δέρμα.

Κρούστα: Δημιουργία κρούστας και σκληρών περιοχών στο δέρμα, οι οποίες μπορεί να φτάσουν σε αρκετά μεγάλα μεγέθη.

Λοιμώξεις: Δεδομένου ότι η νορβηγική ψώρα επηρεάζει κυρίως άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, οι δευτερογενείς λοιμώξεις είναι συχνές.

Τρόπος αντιμετώπισης

Η θεραπεία γίνεται συνήθως με τοπική επάλειψη αντι-ψωρικών παρασιτοκτόνων σκευασμάτων. Η από του δέρματος αντι-ψωρική αγωγή πρέπει να παραμένει στο σώμα για το συνιστώμενο χρονικόδιάστημα, πριν απομακρυνθεί με λουτρό καθαριότητας, και μετά την αγωγή πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθαρά ρούχα και κλινοσκεπάσματα. Ανάλογα με το αντι-ψωρικό σκεύασμα που χρησιμοποιείται μπορεί να χρειασθούν αλλεπάλληλες επαλείψεις/ εφαρμογές, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Προφυλακτική θεραπεία πρέπει να λάβουν και όλοι όσοι θεωρούνται στενές επαφές τωνπασχόντων, ταυτόχρονα με τους πάσχοντες.

Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος/κρουσμάτων ψώρας, τα συνιστώμενα γενικά μέτρα πρόληψης της περαιτέρω διασποράς της νόσου περιλαμβάνουν:

1. Μέτρα για τη διαχείριση των κρουσμάτων και των επαφών τους:

Άμεσο ιατρικό έλεγχο σε ύποπτα περιστατικά ψώρας για επιβεβαίωση της διάγνωσης και αντιμετώπιση.

Έγκαιρη διάγνωση και άμεση έναρξη ολοκληρωμένης θεραπείας των κρουσμάτων, με χορήγηση αναλυτικών, λεπτομερών οδηγιών στους πάσχοντες για την εφαρμογή της αγωγής. Ιδίως οι πάσχοντες από νορβηγική ψώρα (και οι επαφές τους) θα πρέπει να λάβουν γρήγορα την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, ώστε να προληφθεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου και η εμφάνιση συρροών.

Αναζήτηση όλων των ατόμων που είχαν στενή επαφή με κρούσμα ψώρας κατά τον τελευταίο μήνα, και προφυλακτική θεραπεία των στενών επαφών ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με τη θεραπεία των πασχόντων, ώστε να προληφθεί η επαναμόλυνση πασχόντων και στενών επαφών. Ως στενή επαφή των πασχόντων με απλή ψώρα κυρίως ορίζεται η άμεση, παρατεταμένη, δέρμα με δέρμα επαφή, κατά την περίοδο μετάδοσης του πάσχοντος (π.χ. συγκάτοικοι στον ίδιο χώρο, σεξουαλικοί σύντροφοι).

Στην περίπτωση της νορβηγικής ψώρας, μετάδοση μπορεί να συμβεί ακόμη και με μία σύντομη δέρμα-με-δέρμα επαφή, π.χ. μία χειραψία με τον πάσχοντα. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση της νορβηγικής ψώρας, ως «στενή» επαφή ορίζεται η άμεση δέρμα-με-δέρμα επαφή με τον πάσχοντα οποιασδήποτε διάρκειας, ακόμη και σύντομη, ή με αντικείμενα (ρούχα, κλινοσκεπάσματα, στρώματα, πετσέτες, έπιπλα, χαλιά, πατώματα) που έχει χρησιμοποιήσει ο πάσχων ή που μπορεί να έχουν επιμολυνθεί από τμήματα δέρματος (κρούστες, λέπια, φολίδες) που έπεσαν από τον ασθενή σε χώρους που διέμεινε ή επισκέφθηκε.

Αποφυγή επαφής με ασθενή (ή με άτομο με ύποπτα συμπτώματα), δέρμα με δέρμα, μέχρι και μία ημέρα μετά την εφαρμογή του αντι-ψωρικού σκευάσματος ή μέχρι ο θεράπων ιατρός να ορίσει ότι ο ασθενής δεν είναι πλέον μεταδοτικός.

Σε περίπτωση πάσχοντος από νορβηγική ψώρα, θα πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα οι κατάλληλες συνθήκες απομόνωσης του πάσχοντος, μέχρι την πλήρη θεραπεία του.

Αποφυγή επαφής με αντικείμενα, όπως ρούχα και κλινοσκεπάσματα, που χρησιμοποίησε ο πάσχων (η έμμεση μετάδοση μέσω αντικειμένων, ρούχων, κλινοσκεπασμάτων κτλ μπορεί να συμβεί πιο εύκολα σε περίπτωση νορβηγικής ψώρας).

Χρήση προστατευτικών μέτρων (π.χ. γαντιών) κατά τη στενή επαφή με τους πάσχοντες, τις στενές επαφές τους και με τα ρούχα και κλινοσκεπάσματά τους.

Πιο συγκεκριμένα συνιστάται:

i) η χρήση γαντιών κατά την επαφή με τους πάσχοντες με απλή ψώρα (ή με υποψίας ψώρας) και με αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιήσει τις τελευταίες επτά ημέρες πριν την έναρξη της θεραπείας τους (π.χ. ρούχα, πετσέτες, κλινοσκεπάσματα),

ii) χρήση γαντιών από τα άτομα που βοηθούν στην εφαρμογή της τοπικής αγωγής στους πάσχοντες,

iii) χρήση γαντιών και προστατευτικής ποδιάς/ ρόμπας και προστατευτικών καλυμμάτων παπουτσιών κατά την επαφή με πάσχοντες με νορβηγική ψώρα και με αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιήσει οι πάσχοντες αυτοί τις τελευταίες επτά ημέρες πριν την έναρξη της θεραπείας τους, π.χ. ρούχα, πετσέτες, κλινοσκεπάσματα, στρώματα και

iv) πλύσιμο χεριών μετά την επαφή και φροντίδα κάθε πάσχοντος ή την επαφή με αντικείμενα που έχει χρησιμοποιήσει.

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