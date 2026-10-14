Φαγούρα που επιδεινώνεται τη νύχτα: Ποια σημάδια «δείχνουν» ψώρα

Η ψώρα είναι μια μεταδοτική δερματική προσβολή, που προκαλείται από μικροσκοπικά ακάρεα. Συχνά προκαλεί εντονότερο κνησμό (φαγούρα) τη νύχτα. Όσοι ζουν στο σπίτι και τα άτομα με στενή επαφή πρέπει επίσης να υποβληθούν σε θεραπεία, ακόμη και αν αισθάνονται καλά.

Εντούτοις, ο νυκτερινός κνησμός από μόνος του δεν αρκεί για τη διάγνωση.

Ποια συμπτώματα θα πρέπει να σας κάνουν να υποψιαστείτε ψώρα;

Ο έντονος νυκτερινός κνησμός που συνοδεύεται από μικρά εξογκώματα ή λεπτές, κυματιστές γραμμές στο δέρμα αποτελεί τυπική εικόνα. Τα σημάδια που δημιουργούν τα παράσιτα μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Η αντίδραση του οργανισμού στα ακάρεα και τα περιττώματά τους είναι εκείνη που προκαλεί τη φαγούρα.

Συνήθως το πρόβλημα εντοπίζεται στα εξής σημεία:

Ανάμεσα στα δάκτυλα και γύρω από τους καρπούς.

Μασχάλες και περιοχή της μέσης.

Γλουτοί, βουβωνική χώρα και γενικά η περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Γύρω από τις θηλές.

Το έκζεμα μπορεί να προκαλέσει παρόμοιο κνησμό και εξογκώματα. Ζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν υποψιάζεστε ψώρα, ειδικά εάν έχει προσβληθεί και άλλο άτομο στο σπίτι ή άτομο με το οποίο έχετε/είχατε στενή επαφή. Ο γιατρός μπορεί να εξετάσει το δέρμα σας και ενδεχομένως να ελέγξει ένα μικρό δείγμα (με απόξεση) για την παρουσία ακάρεων ή των αυγών τους.

Γιατί χρειάζονται θεραπεία και τα άτομα χωρίς συμπτώματα;

Ενδέχεται να φέρουν ήδη τα ακάρεα και να τα μεταδώσουν πριν ξεκινήσει ο κνησμός. Μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες, για να εμφανιστούν συμπτώματα μετά την αρχική προσβολή. Η αναμονή μέχρι την εμφάνιση εξανθήματος επιτρέπει τη συνέχιση της μετάδοσης και μπορεί να οδηγήσει σε επαναμόλυνση μετά τη θεραπεία.

Μόλις διαγνωστεί η ψώρα, τα μέλη του νοικοκυριού και τα άτομα με στενή επαφή πρέπει να ακολουθήσουν θεραπεία ταυτόχρονα. Συμβουλές χρειάζονται και οι πρόσφατοι σεξουαλικοί σύντροφοι, ειδικά αν είχατε στενές επαφές τους τελευταίους 2 μήνες.

Η ψώρα μεταδίδεται συνήθως μέσω παρατεταμένης και άμεσης επαφής δέρματος με δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επαφής. Οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί: δεν σχετίζεται με την κακή προσωπική υγιεινή.

Τι περιλαμβάνει η θεραπεία;

Η θεραπεία απαιτεί τη χρήση φαρμάκου που εξοντώνει τα ακάρεα, το οποίο εφαρμόζεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Μια κρέμα αποτελεί συνηθισμένη επιλογή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυνται και από του στόματος φάρμακα. Η επιλογή εξαρτάται από το άτομο, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας του και του αν είναι έγκυος ή θηλάζει.

Εφαρμόστε τη θεραπεία ευρύτερα στις καθορισμένες περιοχές και όχι μόνο στα ακριβή σημεία που παρουσιάζουν κνησμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τη διάρκεια παραμονής του φαρμάκου στο δέρμα και την τυχόν αναγκαία επανεφαρμογή. Πολλά θεραπευτικά σχήματα απαιτούν μια επιπλέον θεραπεία περίπου μία εβδομάδα αργότερα.

Αποφύγετε τη σεξουαλική επαφή και τη στενή επαφή δέρμα-με-δέρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία.

Τι γίνεται με τα ρούχα και τα κλινοσκεπάσματα;

Καθαρίστε τα υφάσματα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, παράλληλα με τη θεραπεία που κάνετε εσείς:

Πλύνετε ρούχα, πετσέτες και κλινοσκεπάσματα που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια των 3 ημερών πριν από τη θεραπεία.

Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα πλύσης με καυτό νερό (τουλάχιστον 60°C) και στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία, όπου είναι εφικτό.

Για είδη που δεν πλένονται, επιλέξτε στεγνό καθάρισμα ή σφραγίστε τα σε μια πλαστική σακούλα για μία εβδομάδα.

Αποφύγετε να μοιράζεστε ρούχα, πετσέτες ή κλινοσκεπάσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ο καθαρισμός των υφασμάτων συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσης, αλλά δεν υποκαθιστά την ατομική θεραπεία.

Μήπως η φαγούρα που επιμένει σημαίνει ότι η θεραπεία απέτυχε;

Όχι απαραίτητα: η φαγούρα μπορεί να διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες αφότου έχουν εξοντωθεί τα ακάρεα. Μην επαναλαμβάνετε τη θεραπεία πέρα από τις οδηγίες του γιατρού, καθώς αυτό μπορεί να επιδεινώσει τον ερεθισμό.

Φροντίστε να επανεξεταστείτε εάν εμφανιστούν νέα σημάδια ή εάν η φαγούρα επιμένει για 2-4 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Επικοινωνήστε άμεσα με δερματολόγο εάν αναπτυχθούν πληγές ή εάν υποψιάζεστε δερματική λοίμωξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα παχύ εξάνθημα με εφελκίδες (κρούστες) απαιτεί επίσης άμεση αξιολόγηση, ιδιαίτερα σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε μπορείτε να επιστρέψω στην εργασία ή στο σχολείο;

Συνήθως την επόμενη μέρα από την πρώτη θεραπεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η θεραπεία ολοκληρώθηκε: πραγματοποιήστε τυχόν επαναληπτική θεραπεία και συνεχίστε να τηρείτε μέτρα προφύλαξης και την αποφυγή στενής επαφής.

Γίνεται να κολλήσω ψώρα ανθρώπινου τύπου από κατοικίδια ζώα;

Τα κατοικίδια δεν μεταδίδουν την ψώρα που προσβάλλει τον άνθρωπο. Η ψώρα των ζώων οφείλεται σε διαφορετικά ακάρεα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μόνο προσωρινό ερεθισμό στο ανθρώπινο δέρμα. Ένα κατοικίδιο με ύποπτα συμπτώματα ψώρας χρειάζεται κτηνιατρική συμβουλή.

Συμπέρασμα

Συντονίστε τη θεραπεία με τα υπόλοιπα μέλη του σπιτιού και τα άτομα με τα οποία ήρθατε σε στενή επαφή, ολοκληρώστε τη θεραπεία και ζητήστε επανεξέταση όταν χρειάζεται, αντί να κρίνετε την επιτυχία της θεραπείας μόνο με βάση το αν υποχώρησε η φαγούρα.

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