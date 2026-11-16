Google Maps: Το Ask Maps έρχεται στην Ελλάδα – Τι αλλάζει στις μετακινήσεις και την αναζήτηση

Η διάθεση του Ask Maps ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου

Newsroom

Google Maps: Το Ask Maps έρχεται στην Ελλάδα – Τι αλλάζει στις μετακινήσεις και την αναζήτηση
FILE - The Google Maps app is seen on a smartphone, March 22, 2017, in New York. (AP Photo/Patrick Sison, File)
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  • Η λειτουργία Ask με τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στους Χάρτες Google και είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από τις 16 Νοεμβρίου 2026.
  • Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα για προορισμούς, διαδρομές και πληροφορίες μετακίνησης με άμεσες και εξατομικευμένες απαντήσεις.
  • Η λειτουργία παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για κυκλοφορία, συμβάντα στο οδικό δίκτυο και δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς.
  • Οι χρήστες μπορούν να οργανώνουν ημερήσια προγράμματα με προτεινόμενες διαδρομές, στάσεις και εκτιμήσεις χρόνων, αξιοποιώντας δεδομένα από την κοινότητα των Χαρτών Google.
  • Το Ask Maps επιτρέπει την αναζήτηση σε αποθηκευμένες τοποθεσίες μέσω ερωτήσεων, διευκολύνοντας την επιλογή συγκεκριμένων σημείων ενδιαφέροντος.
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Μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνεται από σήμερα, στους Χάρτες Google (Google Maps), δίνοντας στους χρήστες και στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αναζητούν προορισμούς, να οργανώνουν διαδρομές και να λαμβάνουν πληροφορίες για τις μετακινήσεις τους μέσα από ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα.

Πρόκειται για το Ask Maps, το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini, σε συνδυασμό με τα δεδομένα των Χαρτών Google, μετατρέποντας την εφαρμογή σε έναν περισσότερο διαδραστικό ψηφιακό βοηθό.

Όπως ανακοίνωσε η Google, η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ανοιχτές ερωτήσεις για καθημερινές ανάγκες μετακίνησης και να λαμβάνουν άμεσες, εξατομικευμένες απαντήσεις, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν διαδοχικές αναζητήσεις.

Μία από τις βασικές δυνατότητες του Ask Maps, αφορά τον σχεδιασμό διαδρομών. Οι χρήστες μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την επόμενη μετακίνησή τους και να ενημερώνονται για την κυκλοφοριακή κίνηση, τυχόν συμβάντα στο οδικό δίκτυο και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, η λειτουργία παρέχει πληροφορίες για την επιλογή προορισμού και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτόν. Οι απαντήσεις συνοδεύονται από έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ενώ περιλαμβάνονται εκτιμώμενοι χρόνοι άφιξης, πληροφορίες για διαθέσιμες επιλογές στάθμευσης και εικόνες από την υπηρεσία Street View. Από την αναζήτηση προορισμών στον σχεδιασμό ημερήσιων προγραμμάτωνΜια ακόμη δυνατότητα του Ask Maps είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων και μετακινήσεων.

Οι χρήστες μπορούν να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε ημερήσια προγράμματα, με προτεινόμενες διαδρομές, στάσεις και εκτιμώμενους χρόνους μετακίνησης.

ια τη διαμόρφωση των προτάσεων, αξιοποιούνται και οι πληροφορίες που προέρχονται από την κοινότητα των Χαρτών Google, διευκολύνοντας την αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος και την οργάνωση επισκέψεων.

Η νέα λειτουργία ενσωματώνεται επίσης στις προσωπικές λίστες αποθηκευμένων τοποθεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν, μέσω ερωτήσεων, συγκεκριμένα μέρη ανάμεσα σε εκατοντάδες τοποθεσίες που έχουν ήδη αποθηκεύσει, χωρίς να χρειάζεται να εξετάζουν ξεχωριστά κάθε καταχώριση.

Για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν από το Ask Maps να τους προτείνει ένα μέρος για brunch μέσα από τις αποθηκευμένες επιλογές τους.Η διάθεση του Ask Maps ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου 2026 στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με την προσθήκη της νέας λειτουργίας, η Google επεκτείνει την αξιοποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στους Χάρτες, συνδυάζοντας την αναζήτηση τοποθεσιών και την πλοήγηση, με τη δυνατότητα συνομιλίας και εξατομικευμένου σχεδιασμού μετακινήσεων.

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