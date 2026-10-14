Google: Δίνει πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα μοντέλα ΑΙ σε 200 ερευνητές

Snapshot Η Google θα δώσει πρόσβαση σε 200 ευρωπαίους ερευνητές στα πιο προηγμένα μοντέλα και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης της.

Οι ερευνητές θα επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος RAISE.

Οι ερευνητές θα χρησιμοποιούν εργαλεία όπως τα AlphaFold 3, AlphaGenome και WeatherNext για επιστημονική έρευνα.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην επιτάχυνση της καινοτομίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων.

Η ανακοίνωση γίνεται εν μέσω αυξανόμενων επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της επιστημονικής έρευνας. Snapshot powered by AI

Η Google ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δώσει πρόσβαση σε 200 ευρωπαίους ερευνητές στα πιο προηγμένα μοντέλα και συστήματά της Τεχνητής Νοημοσύνης για να υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές θα επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα από τους δικαιούχους του ευρωπαϊκού προγράμματος RAISE, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός, που έκανε την ανακοίνωση αυτή με αφορμή σύνοδο κορυφής για την ΑΙ που έχει διοργανωθεί για σήμερα στο Δουβλίνο.

Οι ειδικοί αυτοί θα έχουν άμεση πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα επιστημονικά εργαλεία της Google Deepmind και της Google Cloud, διευκρίνισε η εταιρεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα AlphaFold 3 (μοντέλο που ειδικεύεται στην έρευνα για τις πρωτεΐνες), AlphaGenome ή WeatherNext (μετεωρολογικές προβλέψεις).

«Παρέχοντας κρίσιμης σημασίας υπολογιστική ισχύ και εργαλεία αιχμής, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση της καινοτομίας στην Ευρώπη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ερευνητών της ηπείρου», επισήμανε η Google.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ολοένα και μεγαλύτερη ανατροπή στον κόσμο της έρευνας, από τα μαθηματικά ως τις βιολογικές επιστήμες.

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