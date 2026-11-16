Χαλκιδική: Βούτηξε στη θάλασσα για να μη συλληφθεί αλλά εντοπίστηκε μετά από τρίωρη επιχείρηση

Snapshot Ένας 36χρονος άνδρας βούτηξε στη θάλασσα για να αποφύγει τη σύλληψη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη Χαλκιδική και παρέμεινε στη θάλασσα για περίπου τρεις ώρες.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σώος μετά από μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με συμμετοχή αστυνομικών, ΕΚΑΒ, ΛΕΦΕΔ, εθελοντών και πολιτών με ιδιωτικά σκάφη.

Η ΛΕΦΕΔ Χαλκιδικής τόνισε τη σημασία του συντονισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας στην επιτυχή διάσωση.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής υπογράμμισε ότι προτεραιότητα ήταν η διάσωση της ζωής του άνδρα ανεξάρτητα από την υπόθεσή του.

Ο αντιδήμαρχος Πολυγύρου ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες στην επιχείρηση και εξέφρασε δυσαρέσκεια για την απουσία του Λιμενικού παρά την έγκαιρη ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Στη θάλασσα βούτηξε 36χρονος άνδρας στη Χαλκιδική, στην προσπάθειά του να αποφύγει να συλληφθεί, εντοπίστηκε ωστόσο, τρεις ώρες μετά και συνελήφθη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Κυριακή, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή, όταν ο άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε υπόθεση για την οποία αναζητούνταν από τις Αρχές, απομακρύνθηκε από το σημείο περίπου στις 19:45 και βούτηξε στη θάλασσα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και σήμανε συναγερμό, καθώς υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή του. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, το ΕΚΑΒ, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Χαλκιδικής και εθελοντές, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή πολιτών που έσπευσαν με ιδιωτικά σκάφη για να βοηθήσουν στις έρευνες.

Τελικά, περίπου στις 22:20, ο 36χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε σώος από τη θαλάσσια περιοχή των Ψακουδίων, χάρη στην επέμβαση πιστοποιημένου διασώστη υγρού στοιχείου της ΛΕΦΕΔ Χαλκιδικής, ο οποίος επέβαινε σε ιδιωτικό σκάφος και συνεργάστηκε με τον κυβερνήτη του.

Η ανακοίνωση της ΛΕΦΕΔ Χαλκιδικής

Σε ανακοίνωσή της, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Ν. Χαλκιδικής αναφέρει:

«Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Ν. Χαλκιδικής, κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, κινητοποιήθηκε άμεσα και συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοούμενου στη θαλάσσια περιοχή των Ψακουδίων Χαλκιδικής. Μετά από περίπου τρεις ώρες παραμονής στη θάλασσα, ο αγνοούμενος εντοπίστηκε και διασώθηκε από πιστοποιημένο διασώστη υγρού στοιχείου της Λέσχης μας, ο οποίος επέβαινε σε ιδιωτικό σκάφος που συμμετείχε στις έρευνες, σε συνεργασία με τον κυβερνήτη του”.

“Η επιτυχής ολοκλήρωση της αποστολής ανέδειξε τη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της εκπαίδευσης, της πειθαρχίας και του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Η ΛΕΦΕΔ Ν. Χαλκιδικής συγχαίρει και ευχαριστεί τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, το ΕΚΑΒ, τους εθελοντές και τους πολίτες που συνέδραμαν στην επιχείρηση. Με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και αποστολής, παραμένουμε σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπου και όποτε απαιτηθεί, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

«Πάνω απ’ όλα είμαστε άνθρωποι»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής, Γιώργος Αρχοντόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην αστυνομική επιχείρηση ως μέλος της ομάδας ΟΠΚΕ.

Ο ίδιος τονίζει ότι, από τη στιγμή που ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα, προτεραιότητα όλων ήταν να εντοπιστεί ζωντανός, ανεξάρτητα από την εκκρεμή υπόθεσή του και τη διαδικασία σύλληψης που θα ακολουθούσε.

«Πάνω απ’ όλα, είμαστε άνθρωποι!!! Πριν από λίγο ζήσαμε ένα περιστατικό που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαμε ως ομάδα της ΟΠΚΕ, με συναδέλφους από το Τμήμα, την Ασφάλεια και την Τροχαία αναζητούσαμε έναν άνθρωπο, για τον οποίο υπήρχε εκκρεμής υπόθεση και έπρεπε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Κάποια στιγμή, όμως, ο άνθρωπος αυτός απομακρύνθηκε και μπήκε στη θάλασσα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν στιγμές μεγάλης αγωνίας για όλους μας. Ο φόβος ότι μπορεί να είχε χάσει τη ζωή του επισκίασε οτιδήποτε άλλο.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση και μια κοινή προσπάθεια αναζήτησης, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, ομάδας διάσωσης, αλλά και απλών πολιτών, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία έσπευσαν να βοηθήσουν, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά τους.

Και τελικά ήρθε η είδηση που όλοι περιμέναμε: Βρέθηκε ζωντανός και σώος!

Εκείνη τη στιγμή αισθανθήκαμε όλοι μια τεράστια ανακούφιση και χαρά. Και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, εκείνη την ώρα κανείς μας δεν σκεφτόταν τη σύλληψη ή τη διαδικασία που θα ακολουθούσε. Το μόνο που θέλαμε ήταν να είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος.

Γιατί αυτό είμαστε. Αυτή είναι η Αστυνομία που θέλουμε να εκπροσωπούμε. Αυτοί είναι οι συνάδελφοί μου. Άνθρωποι που, ακόμη κι όταν καλούνται να εφαρμόσουν τον νόμο, δεν παύουν να βάζουν πάνω απ’ όλα την ανθρώπινη ζωή.

Μια στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη ήταν όταν, μέσα σε όλη αυτή την αγωνία, επικοινώνησα τηλεφωνικά με τη μητέρα του ανθρώπου και της ανακοίνωσα ότι ο γιος της βρέθηκε ζωντανός και είναι καλά. Η ανακούφιση και η αγαλλίαση που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, γνωρίζοντας πόση αγωνία και απόγνωση μπορεί να περνούσε αυτή η μάνα, ήταν πραγματικά απερίγραπτες.

Είμαι πραγματικά περήφανος που υπηρετώ τόσα χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία και ακόμη πιο περήφανος για τους συναδέλφους μου. Γιατί σήμερα, για ακόμη μία φορά, απέδειξαν ότι πίσω από τη στολή υπάρχει καρδιά, ευαισθησία, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες που κινητοποιήθηκαν με δική τους πρωτοβουλία και συνέβαλαν στην αναζήτηση και στην ΛΕΦΕΔ Χαλκιδικής για την άμεση ανταπόκριση τους και τον τελικό εντοπισμό του αγνοούμενου. Γιατί σήμερα αποδείξαμε όλοι μαζί ότι η ανθρωπιά δεν έχει στολή, βαθμό ή ιδιότητα.Ο νόμος είναι καθήκον μας. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω απ’ όλα!!!»

Διαβάστε επίσης