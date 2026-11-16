Τρομακτική στιγμή: Τεράστιος βράχος καταπλακώνει αυτοκίνητο - Γλίτωσαν από θαύμα

Snapshot Ένας τεράστιος βράχος έπεσε πάνω σε ένα σταματημένο αυτοκίνητο στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, τραυματίζοντας το πίσω μέρος του οχήματος.

Οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο γλίτωσαν από θαύμα, παρά το γεγονός ότι το τζάμι συνθλίφθηκε από τον βράχο.

Μία γυναίκα που στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητο απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας τον κίνδυνο.

Η περιοχή είναι γνωστή για πτώσεις βράχων, με προειδοποιητικές πινακίδες να έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του δρόμου.

Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση του βράχου. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικά πλάνα κατέγραψε ένα βίντεο που δείχνει την τρομακτική στιγμή που ένας τεράστιος βράχος πέφτει πάνω σε ένα σταματημένο αυτοκίνητο, στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας το Σάββατο.

Οι επιβαίνοντες γλίτωσαν κυριολεκτικά από θαύμα, καθώς ο ογκόλιθος έπεσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όπου υπήρχαν δύο επιβάτες, συνθλίβοντας το τζάμι, όπως ανέφερε ο οδηγός , σύμφωνα με το The Beijing News.

Την τύχη με το μέρος της είχε και μία γυναίκα, η οποία στεκόταν δίπλα στο λευκό όχημα, όταν αντιλήφθηκε τι επρόκειτο να συμβεί, αποφεύγοντας για δευτερόλεπτα να βρεθεί στο καταστροφικό μονοπάτι του βράχου.

Ακούγονται φωνές και ένα παιδί στο βάθος να κλαίει φωνάζοντας: «Φοβάμαι».

Δευτερόλεπτα αργότερα ο ογκόλιθος χτυπά το σεντάν πριν αναπηδήσει και προσγειωθεί κοντά.

🚨WATCH: A family narrowly escaped a devastating tragedy after a massive boulder came crashing down onto their car. https://t.co/aRMl6beSwy — Qeeb (@Qeeb_1) November 15, 2026

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες πτώσης του βράχου. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, η ορεινή περιοχή είναι επιρρεπής σε πτώση βράχων και ότι κατά μήκος του δρόμου έχουν αναρτηθεί προειδοποιητικές πινακίδες προς τους οδηγούς για τον κίνδυνο.