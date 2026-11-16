«Γαλάζιο σχέδιο» της Τουρκίας: Ετοιμάζει ναυτιλιακό χάρτη για το 2050

Το «Γαλάζιο σχέδιο» θα δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη για τις θάλασσες έως το 2050

Μάνος Χατζηγιάννης

«Γαλάζιο σχέδιο» της Τουρκίας: Ετοιμάζει ναυτιλιακό χάρτη για το 2050
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία τροποποιεί τους εσωτερικούς κανονισμούς για τις στρατιωτικές απαγορευμένες ζώνες στη θάλασσα, χωρίς να αλλάζει τα όρια τους.
  • Η Άγκυρα προετοιμάζει ένα «Γαλάζιο σχέδιο» για τη ναυτιλία και τη διαχείριση των θαλασσών έως το 2050.
  • Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία χαρτών πορείας και στρατηγικών δράσης για το 2030 και το 2050, με βάση δεδομένα, μοντέλα και ψηφιακά δίδυμα.
  • Η μελέτη του «Γαλάζιου σχεδίου» στοχεύει στη βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών, λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική και οικονομική κατάσταση, τις δραστηριότητες και τις πιέσεις που δέχονται.
  • Τα ψηφιακά δίδυμα θα υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων για τη μείωση της πίεσης στις θάλασσες και τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης τους.
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Την στιγμή που το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μοιάζει εκ νέου τεταμένο με αφορμή και την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου, η Τουρκία αλλάζει εσωτερικούς κανονισμούς για τις στρατιωτικές απαγορευμένες ζώνες στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ η Άγκυρα παρέχει μεγαλύτερη διακρατική ευχέρεια στις στρατιωτικές αρχές για τον τρόπο σήμανσης των ήδη καθορισμένων απαγορευμένων θαλάσσιων περιοχών. Δεν αλλάζει τίποτα, δεν αλλάζουν τα όρια, ωστόσο έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για τις θάλασσες.

Την ίδια στιγμή ενώ ακόμη περιμένουμε το πολυθρύλητο νομοσχέδιο για την «Γαλάζια Πατρίδα», που υποτίθεται ότι θα είχε κατατεθεί μέσα στο φθινόπωρο στο τουρκικό κοινοβούλιο, έρχεται ένα άλλο «Γαλάζιο σχέδιο» να ταράξει τα νερά...

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ η Άγκυρα προετοιμάζει τον ναυτιλιακό χάρτη πορείας της για το 2050. Ο καθηγητής Δρ. Μπαρίς Σαλίχογλου, Διευθυντής του Κέντρου Κλίματος και του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Επιστημών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σχετικά: «Σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε χάρτες πορείας και στρατηγικά σχέδια δράσης για τις θάλασσές μας για το 2030 και το 2050». Ο Σαλίχογλου, με αφορμή την πρόσφατη σύνοδο για το κλίμα που διεξήχθη στην Αττάλεια, δήλωσε στον ανταποκριτή του πρακτορείου Anadolu ότι τα αποτελέσματα του ορισμού της COP31 ως «COP εφαρμογής» ήταν ορατά από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Ο Σαλίχογλου σημείωσε ότι ζητήματα ολοκλήρωσης, ηλεκτροδότησης και ενεργειακής μετάβασης τονίστηκαν στις παράλληλες εκδηλώσεις και ότι η σύνοδος κορυφής των ηγετών ξεκίνησε διαλόγους υψηλότερου επιπέδου.

Αναφερόμενος στις σκέψεις του χαρακτηρισμού των θαλασσών και των ωκεανών από την Τουρκία ως ένα από τα θέματα προτεραιότητας στο συνέδριο, επισήμανε τις προθέσεις της χώρας του για το «Γαλάζιο σχέδιο».

Τι προβλέπει το «Γαλάζιο σχέδιο»

Το «Γαλάζιο σχέδιο» θα δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη για τις θάλασσες έως το 2050. Ο Σαλίχογλου τόνισε ότι το έργο αυτό, το οποίο εκτελούν από κοινού με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής, έχει ξεκινήσει μια σημαντική μελέτη για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών και εξήγησε ότι στο πλαίσιο του έργου, θα αποκαλυφθούν πρώτα η οικολογική και οικονομική κατάσταση των θαλασσών, οι δραστηριότητες των διαφόρων τομέων και οι πιέσεις που ασκούνται στις θάλασσες.

Ο Σαλίχογλου παρείχε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους του έργου:

«Σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε χάρτες πορείας και στρατηγικά σχέδια δράσης για τις θάλασσές μας για το 2030 και το 2050. Σκοπεύουμε να καταρτίσουμε ένα σχέδιο δράσης βασισμένο σε δεδομένα, μοντέλα και ψηφιακά δίδυμα (digital twin). Θα παρουσιάσουμε τα πρώτα αποτελέσματα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτουςΘα το ολοκληρώσουμε σε περίπου δύο χρόνια».

Τα digital twin είναι μια ζωντανή εικονική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, συστήματος, κτιρίου, διαδικασίας ή ολόκληρης πόλης

Ο Σαλίχογλου δήλωσε ότι τα ψηφιακά δίδυμα που θα προετοιμαστούν θα υποστηρίξουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών και στη δημιουργία στρατηγικών χαρτών πορείας και τόνισε ότι η υγεία των οικοσυστημάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη παράλληλα με τις οικονομικές δραστηριότητες στις θάλασσες. Ο Σαλίχογλου επεσήμανε τη σημασία των θαλασσών για την ανθρώπινη ζωή και πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμοστούν νέες στρατηγικές για τη μείωση της πίεσης στις θάλασσες και τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης τους.

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