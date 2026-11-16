Κάγια Κάλας: Η Μόσχα θέτει μαξιμαλιστικούς όρους - Προέχει η εκεχειρία στην Ουκρανία

Snapshot Η Κάγια Κάλας χαρακτήρισε «μαξιμαλιστικές» τις ρωσικές απαιτήσεις για την Ουκρανία και επεσήμανε ότι προτεραιότητα είναι η κατάπαυση του πυρός και η ειρηνευτική συμφωνία.

Η Μόσχα επιδιώκει τον διαμελισμό της Ουκρανίας, την υποχώρηση του ΝΑΤΟ και δικαίωμα βέτο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, κάτι που θεωρείται απαράδεκτο από την ΕΕ.

Η ΕΕ ενέκρινε 140 νέες κυρώσεις κατά ρωσικών στόχων, περιλαμβάνοντας τις μεγαλύτερες καταχωρίσεις για κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση, με νέο πακέτο κυρώσεων να αναμένεται σύντομα.

Η ΕΕ κινητοποιεί υποδομές και μέσα για τη στήριξη της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα και εξετάζει τη χρηματοδότηση της χώρας για το 2027 ως επένδυση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η ΕΕ επενδύει 50 εκατ. ευρώ σε κόμβο θαλάσσιας ασφάλειας της Μαύρης Θάλασσας και προετοιμάζει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για τις κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία. Snapshot powered by AI

«Μαξιμαλιστικές» χαρακτήρισε τις απαιτήσεις της Ρωσίας για την Ουκρανία η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η κατάπαυση του πυρός.

«Προτεραιότητα πρέπει να είναι η κατάπαυση του πυρός. Έπειτα, μια ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, χαρακτηρίζοντας «μαξιμαλιστικές» τις απαιτήσεις της Ρωσίας για την Ουκρανία.

Η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Μόσχα επιδιώκει τον διαμελισμό της Ουκρανίας, την υποχώρηση του ΝΑΤΟ και δικαίωμα βέτο σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Χαρακτήρισε τις απαιτήσεις αυτές απαράδεκτες και υποστήριξε ότι το 2021 χρησιμοποιήθηκαν ως πρόσχημα για τον πόλεμο, ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για τη συνέχισή του.

Η ίδια υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και το δικαίωμά της να επιλέγει τις συμμαχίες της. Απέκλεισε τη νομική αναγνώριση των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών και ζήτησε να λογοδοτήσει η Ρωσία για εγκλήματα πολέμου. Για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, είπε ότι προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής και η εφαρμογή των συνθηκών που τη στηρίζουν.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ (αριστερά), κάνει μια χειρονομία κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Παλάτι Κωνσταντίν στη Στρέλνια, κοντά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 Pool Sputnik Kremlin

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, η Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ συμφώνησε ποιος θα μιλήσει εξ ονόματος της Ευρώπης στον επόμενο γύρο των συνομιλιών για την Ουκρανία. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το σχήμα και τόνισε ότι «τώρα είναι ώρα να επικεντρωθούμε στην ουσία».

Ερωτηθείσα γιατί η ίδια δεν συμπεριλήφθηκε στο σχήμα, παρέπεμψε στις ευρωπαϊκές Συνθήκες. «Ανοίξτε τις Συνθήκες και διαβάστε ποιος είναι αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας», ανέφερε. Αναγνώρισε ότι οι ηγέτες μπορούν να αποφασίσουν διαφορετικά και εξέφρασε την ελπίδα να μη δημιουργηθούν παράλληλες δομές που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. «Έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν τη Ρωσία και η τεχνογνωσία τους πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί», πρόσθεσε.

Στο σκέλος των κυρώσεων, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ενέκριναν 140 νέες καταχωρίσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ρωσικά διυλιστήρια, τράπεζες, επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και εταιρείες στον Κόλπο και την Ανατολική Ασία που στηρίζουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Σύμφωνα με την Κάλας οι κυρώσεις περιλαμβάνουν τον μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αριθμό καταχωρίσεων σε βάρος όσων βρίσκονται πίσω από ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις παραπληροφόρησης κατά της ΕΕ. Η ίδια προανήγγειλε ότι το 22ο πακέτο κυρώσεων θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες.

Για τη στήριξη της Ουκρανίας, η Κάγια Κάλας είπε ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν την επόμενη εβδομάδα τις επιλογές για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2027, χαρακτηρίζοντας τη στήριξη προς το Κίεβο επένδυση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Παράλληλα, ενόψει του χειμώνα, η ΕΕ κινητοποιεί 500 γεννήτριες, 200 λεωφορεία, καταφύγια έκτακτης ανάγκης, υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και πλωτές γέφυρες.

Τέλος, αναφερόμενη στη Μαύρη Θάλασσα, η Κάλας δήλωσε ότι τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση την Κυριακή και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι, πλήττοντας πλοία που μεταφέρουν σιτηρά, απειλεί την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Η ΕΕ επενδύει 50 εκατ. ευρώ στον κόμβο θαλάσσιας ασφάλειας της Μαύρης Θάλασσας, ώστε οι χώρες της περιοχής να ανταλλάσσουν ταχύτερα πληροφορίες και να εντοπίζουν νωρίτερα απειλές για τη ναυσιπλοΐα.

Καπνός αναδύεται από το «Golden Leo» με σημαία ουινέας-Μπισάου, μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στην Οδησσό της Ουκρανίας. 19 Ιουλίου 2026 AP

Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία, η Κάλας τόνισε ότι η ΕΕ ετοιμάζει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η απειλή από την Τεχεράνη επεκτείνεται ολοένα περισσότερο στην Ευρώπη. «Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία έδειξαν ότι η Τεχεράνη μπορεί να πλήξει και ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η ίδια. Υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει ήδη χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση και έχει επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους περιορισμούς στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Τέλος, για τη Συρία, η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συμφώνησε να προχωρήσει η προετοιμασία της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ–Συρίας. Όπως διευκρίνισε, η ΕΕ θα επεξεργαστεί μαζί με τα κράτη μέλη τις τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες, ώστε η συμφωνία να είναι έτοιμη προς υπογραφή. Στόχος είναι να αποκτήσουν το συντομότερο δυνατό η ΕΕ και η Συρία ένα πλαίσιο για το εμπόριο, τον πολιτικό διάλογο και τη στενότερη συνεργασία. Πρόσθεσε ότι η εθνική συμφιλίωση και η επανένταξη των προσφύγων παραμένουν προκλήσεις και ότι «μια σταθερή Συρία είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης».