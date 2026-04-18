Αϊτή – Δομινικανή Δημοκρατία: Αποκαθίσταται η αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών

«Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κινητικότητας, στην τόνωση των οικονομικών δεσμών και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων»

Οι αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ της Δομινικανής Δημοκρατίας και της Αιτής, οι οποίες είχαν ανασταλεί τον Μάρτιο του 2024 με απόφαση του Σάντο Ντομίνγκο λόγω της κρίσης ασφαλείας στη γειτονική χώρα, θα ξαναρχίσουν τον Μάιο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο χώρες που μοιράζονται τη νήσο Ισπανιόλα.

«Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κινητικότητας, στην τόνωση των οικονομικών δεσμών και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση στα σύνορα μεταξύ αντιπροσωπειών των υπουργείων Εξωτερικών των δύο κρατών

